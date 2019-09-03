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Odunpazarı Belediyesi’nden "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği

Odunpazarı Belediyesi’nin mahallelerde etkinlikleri artırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için düzenlediği Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği, Hamamyolu’nda gerçekleştirilen dans gösterisi ve konser ile devam etti.

03 Eylül 2019 Salı 14:29
Odunpazarı Belediyesi’nden "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği

Odunpazarı Belediyesi’nin mahallelerde etkinlikleri artırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için düzenlediği Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği, Hamamyolu’nda gerçekleştirilen dans gösterisi ve konser ile devam etti.


Konserden, film gösterimi ve dans gösterisine birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği, 6 Eylül Cuma Günü Osmangazi Mahallesinde yer alan Kanlıkavak Parkı’nda yapılacak film gösterimi ile devam edecek. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Odunpazarı Belediyesi YKSM Çocuk Korosu’nun konser verdiği Akşamlar Birlikte Güzel etkinliğinde YKSM Halk Oyunları Ekibi de halk dansları gösterisi yaptı. Halk dansları gösterisi, renkli gösterilere sahne oldu. Halk dansları gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken, vatandaşlar bu gösteriyi görüntülemek için adeta birbiri ile yarıştı. YKSM Halk Oyunları Ekibi,gösteri sonunda büyük alkış aldı.


YKSM Çocuk Korusu, Yeşilçam şarkılarını seslendirdi. Dinleyicilerine nostalji dolu bir akşam yaşatan YKSM Çocuk Korusu, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunu ise seslendirdiği Bir Başkadır Benim Memleketim adlı şarkı ile kutladı. YKSM Çocuk Korusu’nun seslendirdiği şarkılara dinleyiciler de eşlik etti. Çocuk Korusu, dinleyenlerden büyük beğeni topladı.


Eskişehir’in kurtuluşunun 97. yılı kutlamaları ve Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği kapsamında, Odunpazarı Belediyesi ve AİESEC öğrencileri işbirliği ile ‘AİESEC Öğrencilerinin Eskişehir Fotoğrafları’ konulu bir fotoğraf sergisi düzenlendi. AIESEC öğrencileri daha önce Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi’ne gezi düzenlemiş, gezi sonrasında da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili düşüncelerini kaleme almıştı. Bu yazıların da yer aldığı sergi, yoğun ilgi gördü.


Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, 6 Eylül 2019 Cuma Günü Osmangazi Mahallesi’nde yer alan Kanlıkavak Parkı’nda yapılacak film gösterimi ile devam edecek. Saat 21.00’de başlayacak etkinlikte çekimleri Odunpazarı’nda yapılan Cenaze İşleri adlı filmin gösterimi yapılacak.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:29
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