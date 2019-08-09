Odunluk yangını büyümeden söndürüldü Adıyaman’da üç katlı binanın çatısında bulunan odunlukta ki yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

Adıyaman’da üç katlı binanın çatısında bulunan odunlukta ki yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2176 sokakta Ömer Ordu’ya ait evde meydana geldi. Odunlukta henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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