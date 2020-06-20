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Aktüel

Odun sobası yangına neden oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sobadan sıçrayan ateş yangına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:38:06 -
Odun sobası yangına neden oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sobadan sıçrayan ateş yangına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Karaburun köyünde Mehmet Çot’a ait olan evde kimsenin olmadığı sırada sobadan sıçrayan ateş yangına sebep oldu. Yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.


İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ikinci katta hasar oluştu. Jandarma ve itfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede yangının odun sobasından sıçra ateşten çıktığını belirledi.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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