Odun satışları mahrukatçıların yüzünü güldürdü

Kış aylarının sonlarına doğru geldiklerini belirten mahrukatçı esnafı, geçen seneye göre bu sene odun ve kömür satışlarından memnun olduklarını söyledi.

Batman’da bazı bölgelerde doğalgaz kullanılırken, doğalgaz kullanmayanlar ise kış hazırlıklarına devam ediyor. Vatandaşlar kışlık odun ihtiyacını temin etmeye çalışırken, mahrukatçıların yüzünü güldürdü.

Piyasadaki zamların odunlara da yansıdığını belirten oduncular, evler için hazırlanan odunlardan kuru odunun tonunun 4 bin 500 TL, yaş odunun ise 3 bin 500 TL olduğunu; ithal kömürün tonunun ise 8 bin TL’den satıldığını söylediler.

"Geçen seneye nazaran satışlarımız biraz daha iyiydi"

Bu sene odun ve kömür satışlarından memnun olduklarını belirten odun satıcısı Abdurrahman Taygav, ellerinde vatandaşın ihtiyacına yetecek kadar odunun olduğunu söyledi.

Taygav, "Odun fiyatları geçen seneden bu yana yaklaşık yüzde yüz arttı. Geçen sene tonu 2 bin 700 lira civarlarında olan kuru odunun tonu şu anda 4 bin 500 TL, yaş odun ise 3 bin liradır. Şu anda kış sezonunun sonlarındayız ve haliyle satışlarımız biraz durdu. Bu sene geçen seneye nazaran satışlarımız biraz daha iyiydi. Kömür fiyatları geçen sene göre çok değişmedi. Tonu 7 bin TL olan kömür şu anda 8 bin TL'dir. Talep konusunda sıkıntımız yok." dedi.

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"Odun almayanların bir an önce ihtiyaçlarını almaları lazım"

Mevcut odunlarının vatandaşa yetecek kadar olduğunu ifade eden Taygav, "Vatandaş, odun ihtiyacı sezon sonuna bırakmamışsa mevcut odunlarımız vatandaşa yetecektir. Haliyle kış olduğu için artık dışardan odun gelmeyecektir. Odun almayanların bir an önce ihtiyaçlarını almaları lazım. Geçen seneye nazaran vatandaşın alım gücü düştüğü için daha önce 2 ton odun alanlar bu sene 1 tona düşürerek biraz tasarrufa geçti. Artan fiyattan dolayı talep azaldı." şeklinde konuştu.

"Odun fiyatları çok yükselmedi"

Bir diğer oduncu esnafı Abdürrahim Kaplan ise şunları söyledi:

"Dağlarda kesim azaldığından bu sene bizlere odun kısıtlı geldi. Bu sene Batman'da odun satışlarımız da iyiydi. Odun fiyatları da çok yükselmedi. Geçen seneye göre bu senenin satışları iyiydi. Önümüzdeki sene doğal gaz kullanımı daha da artacağından odun ve kömür satışlarımız daha da azalacak hatta kesilecektir de." (İLKHA)