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Odun kırmak isterken ayağını kesti

Adıyaman’da, bir kişi odun kırdığı sırada baltayı ayağına vurması sonucu yaralandı.

03 Eylül 2019 Salı 17:05
Odun kırmak isterken ayağını kesti

Adıyaman’da, bir kişi odun kırdığı sırada baltayı ayağına vurması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi 1308 Sokak içerisinde ikamet eden Tayir P., odun kırmak istediği baltayı ayağına vurarak yaralandı. Odun kırmak isterken ayağını yaralayan Tayir P., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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