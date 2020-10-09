Ödüllü liseliler Türkiye’nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor

Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri Lütfi Emre Aşkın, Murat Enes Barut, Kemal Utku Yüzbaşıoğlu, Emir Savran ve Yılmaz Kömürcü, 2 yıl önce danışman öğretmenleri İbrahim Kuru’nun desteğiyle İHA geliştirmek için kolları sıvadı. Bu süreçte istedikleri hava aracını tasarlayan liseliler, çok kez bunu uçurmada başarısız olsa da hiçbir zaman pes etmeyi düşünmedi. Motivasyonlarını kaybetmeyen gençler, öğretmenlerinin desteğiyle yeniden işlerinin başına koyuldu. Öğrenciler, gayretleri sonucu yaklaşık 40 kilometre menzille otomatik uçma kabiliyetine ve harita üzerinde istenilen bölgeye faydalı yük bırakabilme özelliğine sahip insansız hava aracı geliştirmeyi başardı. Minimum maliyetle temin ettikleri malzemelerle geliştirdikleri yazılım ve kodlama programı sayesinde arzu ettikleri İHA’yı geliştiren gençler, bunu şimdi daha da ileriye taşımayı hedefliyor.



İzmirli gençler, TÜBİTAK tarafından, TEKNOFEST kapsamında Gaziantep’te düzenlenen İHA yarışmalarında 2. oldu. Liseliler, Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda da en güzel şekilde temsil etmek istiyor.