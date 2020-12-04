Ödüllü belgesel "Anne Gidince" ilk gösterimiyle TRT Belgesel'de ekranlara gelecek

İSTANBUL (AA) - Savaş ve yoksulluğun pençesindeki Afganistan'da, bir baba ve altı çocuğunun hayata tutunma mücadelesinin hikayesini ele alan "Anne Gidince" belgeseli, ilk gösterimiyle yarın 21.30'da TRT Belgesel'de izleyicinin beğenisine sunulacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmen Zeynep Keçeciler'in imzasını taşıyan belgesel, "Cannes Corporate Media and TV Awards 2020" ve "Rolling İdeas 2020" festivallerinde ödüle layık görüldü.

Birçok uluslararası film festivalinde finalist olarak yarışan "Anne Gidince" belgeseli, savaş ve işgallerin gölgesinde bulunan Afganistan'da bir baba ve altı çocuğun yaşamak için verdikleri büyük mücadeleyi anlatıyor.

Çekimleri 35 gün süren belgesel film, Afganistan'da on yıllardır süren savaşın yaratmış olduğu tahribatın mikro ölçekte yansımalarını gösteriyor.

"Nasır ve Diğerleri", "Miro'nun Yolculuğu", "Afgan Kömürü" ve "Afgan Kadını" gibi birçok ödüllü yapımın yönetmenliğini yapan Keçeciler, "Anne Gidince" belgeseliyle de uluslararası festivallerde ödül almaya devam ediyor.​​​​​​​