0553 313 94 23

ODTÜ'yü savunanlar Muğla'ya sessiz! PKK 400 hektarlık alanı yaktı

PKK'nın alt kollarından biri olan Halkların Birleşik İntikam Milisleri, Muğla'da 400 hektarlık ağaçlık alanı yakarak yok etti. ODTÜ'deki ağaçları savunma bahanesiyle provokasyon yapanlar, Muğla'ya sessiz kaldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:22
ODTÜ'yü savunanlar Muğla'ya sessiz! PKK 400 hektarlık alanı yaktı

Rudaw’ın haberine göre PKK, Muğla’nın Dalaman ilçesi ile İstanbul’da çıkan orman yangınlarını üstlendi.

İstanbul ve Muğla’da geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda çıkan yangını PKK’nin alt bileşeni olan Halkların Birleşik İntikam Milisleri adlı grup üstlendi.

Muğla'da 400 hektar yandı, ses yok!

Yangınla Muğla’da 400 Hektarlık ağaçlık alan yok edilirken, ODTÜ’de ağaç show yapan kesimlerin dut yemiş bülbüle dönmesi dikkatlerden kaçmadı.

ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!

Sahtekar rollerin oyuncusu böyle tahrik etti! Ayaklanma çağrısı yaptı

ODTÜ’de ikinci Gezi provokasyonu

Gezi zekalılar yine sahnede! 'Pezevenk' Müjdat'tan sözde 'direniş'çağrısı

Öte yandan İstanbul valiliği İstanbul/Aydos’taki yangına iki çocuğun sebep olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 13 yaşındaki K.A ve 11 yaşındaki F.Ş'nin, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıklarının tespit edildiği anlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:22
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. ODTÜ
  4. Dalaman
  5. yangın

YORUM YAZ

  • HasanHasan7 dk önce
    ALLAH O SEREFSiZLERiNDE ONLARA DESTEK VEREN iTLERiNDE BELASINI VERSiN iKi CiHANDA KAHRU PERiSAN EYLESiN iNSALLAH
  • ........15 dk önce
    Şerefsiz zihniyet. Ödtü vatan hainlerinin canları cehenneme. Her sene milyonlarca noel ağacı ne?
  • EmeklEmekl20 dk önce
    THK nun 5 adet büyük yangın söndürme uçaklarını muğladaki yangına müdahale etmesine onay vermeyenler niyeti nedir
  • kalelikaleli27 dk önce
    mahalllere bekçi koyacağına ormana bekçi koy.işçi koy sararan kuruyan otları zamanında biçecek adamlar yok mu.
  • kalelikaleli29 dk önce
    can damarımız ciğerlerimiz yanıyor önlem alın bir orman 100 yılda yetişemiyor.kardeşim çalışan annelere şuna buna para vereceğinize hibe dağıtacağınıza ormanlarımıza sahip çıkacak elemanlar yetiştirin otlar kuruyunca tehlike arzediyor.bu otlar için önlem alacak orman bekçileri işçileri yetiştirin yangına anında müdahale ekipleri yetiştirin ormanlarımızı gözetleyin teknoloji gelişmiş.zarar verecek alçakları tesbit edip anında yakalayın.orman işçileri ne iş yapıyorlar ağaç dikelim ama yangınları önlemezsek felakete sürükleniriz.
  • sukrusukru35 dk önce
    Saf olma yeniakit.Sen .. çocuklarından tepkimi bekliyorsun,Onlar kendi tayfaları türkiyeyi komple yaksa yine sesini çıkartmaz.
  • VATANDAŞVATANDAŞ37 dk önce
    aynı kandan olunca sesleri çıkmaz chp li milletvekilleri neredeneye muğlada değiller

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Terör örgütü DAEŞ'e hava harekatı! 4 ölü
  1. Terör örgütü DAEŞ'e hava harekatı! 4 ölü
  2. Ateşle oynayan çocuk evi yaktı
  3. Samsunspor Başakşehir’in forvetini..
  4. Esenyurt’ta korkutan yangın,..
  5. Voleybol: 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
  6. Halk Eğitim kursiyerlerinden 15..
  7. Bakan açıkladı: 15 Temmuz'da Marmaray..
  8. Cübbeli çocuğun babası..
  9. Bayraklı’da kurban satış yerleri kura..
  10. 15 Temmuz'u böyle istismar ettiler!..
  11. Domates konservesi nasıl yapılır?
  12. "İnsanların duygularıyla oynamayın"
  13. Adalet parkı açıldı
  14. Alanya’da otel yangını korkuttu
  15. Mehmed Şevket Eygi'nin kedisini,..
  16. Darıca’da Kurban pazarı alanı..
  17. Türkiye Somali'deki terör saldırısını..
  18. Darüşşafaka Tekfen'den pota altına..
  19. Türk hakem çifti dünya şampiyonasında..
  20. Çiğli’de el sanatları kurslarına büyük..
Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

Günün Karikatürü

13 Temmuz 2019
ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da