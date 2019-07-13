ODTÜ'yü savunanlar Muğla'ya sessiz! PKK 400 hektarlık alanı yaktı
PKK'nın alt kollarından biri olan Halkların Birleşik İntikam Milisleri, Muğla'da 400 hektarlık ağaçlık alanı yakarak yok etti. ODTÜ'deki ağaçları savunma bahanesiyle provokasyon yapanlar, Muğla'ya sessiz kaldı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:22
Rudaw’ın haberine göre PKK, Muğla’nın Dalaman ilçesi ile İstanbul’da çıkan orman yangınlarını üstlendi.
İstanbul ve Muğla’da geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda çıkan yangını PKK’nin alt bileşeni olan Halkların Birleşik İntikam Milisleri adlı grup üstlendi.
Muğla'da 400 hektar yandı, ses yok!
Yangınla Muğla’da 400 Hektarlık ağaçlık alan yok edilirken, ODTÜ’de ağaç show yapan kesimlerin dut yemiş bülbüle dönmesi dikkatlerden kaçmadı.
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Öte yandan İstanbul valiliği İstanbul/Aydos’taki yangına iki çocuğun sebep olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 13 yaşındaki K.A ve 11 yaşındaki F.Ş'nin, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıklarının tespit edildiği anlatıldı.
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