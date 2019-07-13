ODTÜ'yü savunanlar Muğla'ya sessiz! PKK 400 hektarlık alanı yaktı PKK'nın alt kollarından biri olan Halkların Birleşik İntikam Milisleri, Muğla'da 400 hektarlık ağaçlık alanı yakarak yok etti. ODTÜ'deki ağaçları savunma bahanesiyle provokasyon yapanlar, Muğla'ya sessiz kaldı.

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