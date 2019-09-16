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ODTÜ'nün 'insansız araba teknolojisi' TEKNOFEST'te sergilenecek

ODTÜ Teknokent araştırmacıları, arabalara kendi kendine sürüş yeteneği kazandırabilen "Yarı Otonom Sürüş Destek Modülü" isimli teknolojilerini ilk kez TEKNOFEST'te sergileyecek.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:29
ODTÜ'nün 'insansız araba teknolojisi' TEKNOFEST'te sergilenecek

ODTÜ Teknokent araştırmacıları, arabalara kendi kendine sürüş yeteneği kazandırabilen "yarı otonom sürüş destek modülü" isimli teknolojilerini ilk kez TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergileyecek.

Otomatik şerit takibi yapabilen, diğer araçları, yayaları, trafik levhalarını ve işaretlerini algılama yeteneğine sahip yeni teknoloji, insandan 4 kat hızlı karar alıp harekete geçebiliyor.

Yapay zeka ve insansız araç teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten ODTÜ Teknokent firması Gears, festival kapsamında kurulacak stantta, TÜBİTAK desteğiyle yürüttükleri "yarı otonom sürüş destek modülü" isimli teknolojilerini ilk kez sergileyecek.

ODTÜ'lü araştırmacılar, TEKNOFEST'te görücüye çıkaracakları otonom teknolojilerine, marka ve modelden bağımsız her araca uygulanabilme özelliği kazandırdı.

Teknolojinin geliştiricilerinden Baran Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırmaların, ölümlü trafik kazalarının yüzde 90'ının sürücü hatalarından kaynaklandığını ortaya koyduğunu aktardı.

Otonom teknolojilerin trafik kazalarını azaltmada bir yol olarak göründüğüne işaret eden Tunç, "Araştırmacılar olarak, belki 20 yıl sonra artık sürücünün hakimiyeti olmadan araçların kendi kendine gideceği bir trafik düzenini öngörüyoruz." dedi.

Dünyada da trafikte gidebilen otonom araçlar üzerine çalışmaların yeni olduğuna değinen Tunç, ODTÜ Teknokent olarak Türkiye'de bu teknolojiyi dünya ile aynı anda geliştirerek teknoloji pazarında yer almayı hedeflediklerini belirtti.

Bugünkü otonom sürüş teknolojilerinin sürücüye yardımcı özellikler içerdiğini, sürücünün dikkatini yoldan ayırmaması gerektiğini dile getiren Tunç, "Bu teknoloji, sürücüye yardımcı bir teknoloji olarak tasarlanıyor. Bu noktada hedef kitlemiz, gün içinde çok uzun süre araç kullanmak zorunda kalan sürücüler." dedi.

Baran Tunç, teknolojilerinin her araca kolayca adapte edilebilmesi ve düşük maliyetli olmasının en büyük avantajları olacağını sözlerine ekledi.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:29
  1. İstanbul
  2. Faiz İndirimi
  3. halkbank
  4. Anadolu Ajansı
  5. insansız araba
  6. ODTÜ
  7. TEKNOFEST

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