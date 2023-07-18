ODTÜ'lü öğrenci ülkesi Azerbaycan'da da militanlığa devam edince tutuklandı!
ODTÜ'lü öğrenci Muharrem Akbarov memleketi Azerbaycan'daki militanca eylemleri sebebiyle tutuklandı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi Azerbaycanlı Muharrem Akbarov, ülkesinden tutuklandı.
Azerbaycan polisi tarafından gözaltına alınan Akbarov, "sokakta bir kişiye küfür etmek" ve "polise mukavemet" etmekle suçlanıyor.
Pazar günü evinin yakınında polis tarafından kaçırıldığı iddia edilen Akbarov'un gözaltına alındığı öğrenildi. Akbarov daha sonra çıkarıldığı Hatai Rayon Mahkemesi tarafından tutuklandı. Mahkeme, Akbarov'a 30 günlük hapis cezası verdi.
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Öte yandan ODTÜ öğrencileri, sıra arkadaşları Muharrem Akbarov’un Azerbaycan polisi tarafından gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.
Bugün Mülkiyeliler Birliği'nde açıklama yapan öğrenciler, Akbarov'un tahliye edilmesini isteyerek, "Muharrem’in, Azerbaycan yönetimine muhalif olduğu bahanesiyle hukuksuzca alıkonulması kabul edilemez. Arkadaşımız yalnız değildir" dedi.
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