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ODTÜ’deki skandal pankarta tepki yağdı

Kurulduğu günden beri hiçbir zaman yerli olmayan, hiçbir zaman bu toprakların değerlerine yakınlık duymayanların toplandığı, yaptıkları icatlardan çok her yıl mezuniyet törenlerinde açtıkları pankartlarla gündeme gelen bir üniversiteye dönüşen Ortadoğu Teknik Üniversitesi’de okuyan bazı öğrenciler (ODTÜ) bir kez daha aynı başarıyı tekrarladı!

08 Temmuz 2018 Pazar 13:40
ODTÜ’deki skandal pankarta tepki yağdı

Skandala tepki gösteren Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ortadoğu Teknik Üniversitesi daha önce buna benzer girişimlerde de bulunmuştu. Yapmış oldukları yeni bir şey değil. Dinimize, maneviyatımıza, Cumhurbaşkanımıza ve değerlerimize karşı birçok defa böyle çıkışlar yapmıştı. Artık bu yapmış oldukları son çırpınışları. Bu tarz yürüyüşleri ve eylemleri yapmalarındaki amaç kendi zihniyetlerini, düşüncelerini dine karşı inançlara karşı son demlerini gösteriyorlar.”

ELEŞTİRİNİN DE BİR KÜLTÜRÜ VAR

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’ndan (TİMAV) Ecevit Öksüz de şunları ifade etti: “İnsanlığın iflas ettiği bir durumdan bahsediyoruz. Eleştirinin de bir kültürü vardır. Yanlış gördüğünüzü eleştirme hakkını, hakaret etme hakkı olarak görürseniz, birlikte yaşama kültürünün köküne dinamit koymuş olursunuz. ODTÜ’de yaşanan bu ve bundan önceki olaylar öğrenci kisvesi altında yürütülen ahlaksızca girişimlerdir. Erdoğan’a karşı hazırlanan çirkin pankartlar; bize ait, medeniyet ve kültürümüze ait değerler silsilesi ile izahı asla mümkün olmayan bir tavırdır. Üniversiteler; ilmin merkezi, bilim yuvası kurumlardır. ODTÜ’lü birtakım kendini bilmezlerin bu değerimizi ayaklar altına almasına izin vermemeliyiz. Bilim yerine ideoloji yüklendikleri anlaşılan birtakım ‘serseri mayın’ların nereye çarpacakları belli değildir.”

HAKARETLE İLGİLİ 3 GÖZALTI

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ODTÜ’de dün yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 3 kişi gözaltına alındı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 13:40
  1. Ankara
  2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  3. mezuniyet
  4. pankart
  5. ODTÜ

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  • SaadettinSaadettin1 sa önce
    odtü'lü k.yun sürüsü.
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