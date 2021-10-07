ODTÜ’deki onursuzluğa 40 ülkeden destek

MÜNÜBE YILMAZ

Geçmişte Türkiye’yi savaş suçu işlemekle itham eden tetikçi Uluslararası Af Örgütü, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi.

Mayıs 2019'da ODTÜ’de düzenlenen ve eşcinselliğin meşru gösterilmeye çalışıldığı Onur Yürüyüşü'ne katıldıkları için yargılanan 18 Türk öğrenci ve bir akademisyenin beraat ettirilmesini isteyen örgüt, bir defa daha Türkiye’nin içişlerine burnunu soktu.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Nils Muižnieks, 8 Ekim'de yapılacak duruşma öncesi verdiği demeçte, 40'tan fazla ülkedeki aktivistin, Onur Yürüyüşü'nü kutladıkları için üç yıl hapis cezasına çarptırılan öğrencilerin serbest bırakılmasını istediğini belirtti.

“Gençlerin bu sevgi ve dayanışma kutlaması polis tarafından biber gazı, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak karşılandı” sözleriyle ahlaksızlığa arka çıkan Muižnieks, yürüyüşe getirilen yasağın hukuki dayanağının olmadığını iddia ederek de hakimliğe soyundu.