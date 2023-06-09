ODTÜ’de sapkınlar yürüyüş yapmak istedi! Gözaltılar var
ODTÜ'de Rektörlük tarafından yapılan "izin vermeyeceğiz" açıklamasına karşın yürüyüş yapmak isteyen LGBT'li sapkınlara müdahale edildi.
ODTÜ Rektörülüğü dün öğrencilere e-mail göndererek LGBT yürüyüşü ve etkinliklerine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.
ODTÜ'de yuvalanan sapkınlar ağababalarının talimatıyla yürümek istedi.
Yürümekte direnen sapkınlara çevik kuvvet polisleri tarafından müdahale geldi.
Polisin yürüyüşe katılmayacak olanlara kütüphane içerisine girmesi çağrısı yapmasının ardından dışarıda kalan öğrencilerin bazıları gözaltına alındı.
ODTÜ'lü sapkınlar hem taşkınlık çıkartıp hem "Kampüste işkence var" sloganları attı.
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