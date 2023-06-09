  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Fidan sabah namazlarını kılmadan önce bunu yapıyormuş! İşte bilinmeyenleri

Kübra Par’ın yeni adresi belli oldu

Altın, dolara para yatıran kazanmıyor! Asıl para burada, dünyada en çok getiri sağlayan yatırım aracı oldu

20 ilde flaş karar! Türkiye'den müthiş yeni petrol hamlesi

Ahmet Hakan resmen çıldırdı! Riyakârlığın, samimiyetsizliğin, ayrımcılığın daniskası

İran çığır açan bir buluş diyerek duyurdu! İnternet sitesinde satıldığı ortaya çıktı, fiyatını görenler krize girdi

CHP’de flaş gelişme! Büyük bomba yarın patlayacak

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Mehmet Şimşek’ten üç bomba hamle! Yer yerinden oynayacak

Bakan Işıkhan'dan ilk icraat: Yeni emeklilik sistemi geliyor!
Gündem ODTÜ’de sapkınlar yürüyüş yapmak istedi! Gözaltılar var
Gündem

ODTÜ’de sapkınlar yürüyüş yapmak istedi! Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2023-06-09 18:30:00 -
ODTÜ’de sapkınlar yürüyüş yapmak istedi! Gözaltılar var

ODTÜ'de Rektörlük tarafından yapılan "izin vermeyeceğiz" açıklamasına karşın yürüyüş yapmak isteyen LGBT'li sapkınlara müdahale edildi.

ODTÜ Rektörülüğü dün öğrencilere e-mail göndererek LGBT yürüyüşü ve etkinliklerine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

ODTÜ'de yuvalanan sapkınlar ağababalarının talimatıyla yürümek istedi.

Yürümekte direnen sapkınlara çevik kuvvet polisleri tarafından müdahale geldi.

Polisin yürüyüşe katılmayacak olanlara kütüphane içerisine girmesi çağrısı yapmasının ardından dışarıda kalan öğrencilerin bazıları gözaltına alındı.

ODTÜ'lü sapkınlar hem taşkınlık çıkartıp hem "Kampüste işkence var" sloganları attı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

LGBT'ci Ekrem'den İstanbullulara sapkınlık dayatması!
LGBT'ci Ekrem'den İstanbullulara sapkınlık dayatması!

Gündem

LGBT'ci Ekrem'den İstanbullulara sapkınlık dayatması!

Elon Musk'tan LGBT'ye bir Twitter darbesi daha!
Elon Musk'tan LGBT'ye bir Twitter darbesi daha!

Medya

Elon Musk'tan LGBT'ye bir Twitter darbesi daha!

LGBT sapkınlığına bir darbe de Şişli Kaymakamlığı'ndan!
LGBT sapkınlığına bir darbe de Şişli Kaymakamlığı'ndan!

Gündem

LGBT sapkınlığına bir darbe de Şişli Kaymakamlığı'ndan!

Ekrem sapkınlık sevdasından vazgeçmiyor! Sözde cinsiyet eşitliği programında lGBT'liler boy gösterdi
Ekrem sapkınlık sevdasından vazgeçmiyor! Sözde cinsiyet eşitliği programında lGBT'liler boy gösterdi

Gündem

Ekrem sapkınlık sevdasından vazgeçmiyor! Sözde cinsiyet eşitliği programında lGBT'liler boy gösterdi

Bunu da yaptılar! İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldı
Bunu da yaptılar! İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldı

Gündem

Bunu da yaptılar! İstanbul'da bir AVM'de LGBT'lilere özel tuvalet açıldı

ODTÜ Rektörlüğü'nden LGBT'li sapkınlara geçit yok! Açıklama yapıldı...
ODTÜ Rektörlüğü'nden LGBT'li sapkınlara geçit yok! Açıklama yapıldı...

Gündem

ODTÜ Rektörlüğü'nden LGBT'li sapkınlara geçit yok! Açıklama yapıldı...

TİP'lilere ülkücü şoku! Tokat gibi LGBT cevabı
TİP'lilere ülkücü şoku! Tokat gibi LGBT cevabı

Gündem

TİP'lilere ülkücü şoku! Tokat gibi LGBT cevabı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23