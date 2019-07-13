ODTÜ’de ikinci Gezi provokasyonu

Oğuzhan Gültekin Ankara

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yurt yapımı üzerinden provokasyon yapan sözde öğrenciler, sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak ‘Kökler Direnişe Çağırıyor’ provokasyonu ile insanları sokağa dökmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda bu provokasyonların ilk gününden beri destekçisi olan CHP ve HDP’ye sözde sanatçılar da destek vermeye başladı.

İkinci Gezi vakası mı?

Daha önce 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olaylarında ağaçları bahane ederek, Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyen şer odaklarının yeniden sosyal medya üzerinden örgütlenmesi, “İkinci Gezi Parkı vakası mı organize ediliyor?” sorusunu akıllara getirdi. Oyuncu Mert Fırat, Levent Ülgen ve Barış Atay gibi isimler de sosyal medyada yayınladıkları videolarla, attıkları mesajlarla, “Kesilen ağaçlara, hukuksuz yapılara izin vermemek için ODTÜ’ye desteğe çağırıyoruz”, “ODTÜ savunulmalıdır” diyerek provokatörlere destek oluyorlar.

Tarihi isyanlarla dolu

Provokasyon ile ilgili uyarılarda bulunan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, şunları dile getirdi: “Bir üniversiteyi ideolojik terör örgütlerinin geçmişte yapmış olduğu faaliyetlere yönlendirmek doğru değil. Malum; daha önce Deniz Gezmiş, Yusuf İnan, Mahir Çayan gibi isimler, burada devlete ve millete karşı isyan başlatmıştı. Şimdi bu yurt olayını bahane ederek eylem yapacak olanlar ‘Biz de bunu yapacağız’ derlerse devletimiz ve milletimiz dur demesini bilecektir. Gezi benzeri, 15 Temmuz benzeri bir kalkışma olacağını pek düşünmüyorum. Milletimizin şuuru bunu engellemeye yetecektir. 15 Temmuz’da bu millet, göğsünü tanka siper etmiş bir millettir. Eylem hazırlığı içerisinde olanlar, ‘Devleti tanımıyoruz, hükümeti devireceğiz derse’ buna dur demesini biliriz.”

Gösteri hak ama gerginlik...

Gösteri yapmanın demokratik bir hak olduğunu söyleyen Burhan, şöyle devam etti: “Demokratik ülkelerde gösteri yapmak her sivil toplum örgütünün, her vatandaşın en doğal hakkıdır. Ancak kanun içerisinde, hukuk içerisinde, kurallara uyarak gösteri yapmak haktır. Demokratik bir gösteri yapılıyorsa buna kimse engel olmaz. Ama amaç sorun çıkarmaksa gereken yapılır.”