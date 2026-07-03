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Geleneksel yürüyüş Süslenip yaylaya çıkıyorlar

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Geleneksel yürüyüş Süslenip yaylaya çıkıyorlar

Doğa harikası Karadeniz'de yöre halkının süsledikleri büyükbaş hayvanlarla yürüyerek yaylalara göç etmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - Geleneksel yürüyüş Süslenip yaylaya çıkıyorlar

Bölgede mayısta küçükbaş hayvanlarla başlayan yayla göçü, bugünlerde büyükbaşlarla devam ediyor.

#2
Foto - Geleneksel yürüyüş Süslenip yaylaya çıkıyorlar

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı 1800 rakımdaki Çağman Yaylası'nın yolları da Karadeniz müzikleri ve horonla şenlendi.

#3
Foto - Geleneksel yürüyüş Süslenip yaylaya çıkıyorlar

Sabahın ilk ışıklarıyla besiciler Kalınçam Mahallesi'nden yöresel kıyafetlerle yola koyuluyor.

#4
Foto - Geleneksel yürüyüş Süslenip yaylaya çıkıyorlar

Kadınların ip ve boncuklarla ördüğü rengarenk başlıkların giydirildiği hayvanlarıyla yeşilin her tonunu barındıran güzergahtan geçerek yaylaya ulaştı.

#5
Foto - Geleneksel yürüyüş Süslenip yaylaya çıkıyorlar

Kafile, yolculuk sırasında zaman zaman horon teperek keyifli vakit geçirdi.

#6
Foto - Geleneksel yürüyüş Süslenip yaylaya çıkıyorlar

Besiciler uzun ve zahmetli yolculuğun ardından vardıkları yaylada yaklaşık 4 ay geçirecek.

#7
Foto - Geleneksel yürüyüş Süslenip yaylaya çıkıyorlar

Bereketli meralarda otlatacakları hayvanların sütünden yoğurt, peynir ve tereyağı yaparak kışa hazırlanacak.

#8
Foto - Geleneksel yürüyüş Süslenip yaylaya çıkıyorlar

Besici Eray Çetin, her yıl bu zamanlar mahalleden 19 kilometre uzaklıktaki Çağman Yaylası'na 12 büyükbaş hayvanıyla göç ettiğini söyledi.

#9
Foto - Geleneksel yürüyüş Süslenip yaylaya çıkıyorlar

Yıllardır yaz boyunca hayvanlarını daha verimli otlaklara getirdiklerini belirten 26 yaşındaki Çetin, "Atalarımızın izinden gitmeye çalışıyoruz." dedi.

#10
Foto - Geleneksel yürüyüş Süslenip yaylaya çıkıyorlar

Kalınçam Mahallesi'nden yaylaya yürüyerek yaklaşık iki saatte ulaştıklarını anlatan Çetin, ablası, ağabeyi ve yeğenleriyle yaylada hep birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

#11
Foto - Geleneksel yürüyüş Süslenip yaylaya çıkıyorlar

Yaylayı çok sevdiğini vurgulayan Çetin, "Yaylayı tek bir cümleye sığdır deseler 'Paha biçilemez huzur' derim." ifadesini kullandı.

#12
Foto - Geleneksel yürüyüş Süslenip yaylaya çıkıyorlar

Çetin, yaylada hayvanların peşinde dolaştıklarını belirterek, "Pek aktivitemiz olmuyor. Çayır işi olursa çayırda uğraşıyorsun, günlük yaşantımız hayvanlarla geçiyor." diye konuştu.

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