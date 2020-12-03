  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ODTÜ URAP "Süper Lig"e giren dünya üniversitelerini açıkladı
Aktüel

ODTÜ URAP "Süper Lig"e giren dünya üniversitelerini açıkladı

Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi sıralamasında Türkiye'den Hacettepe Üniversitesi ilk 500'e girme başarısını gösterdi - İstanbul Üniversitesi 632. sırada, İstanbul Teknik Üniversitesi 725. sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 751. sırada, Ankara Üniversitesi 824. sırada, Ege Üniversitesi 915. sırada, Gazi Üniversitesi 924. sırada, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 960. sırada ve Dokuz Eylül Üniversitesi 971. sırada yer aldı - "Dünyanın en iyi üniversitesi" unvanını bu yıl yine Harvard Üniversitesi aldı - ODTÜ URAP Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut: - "Dünyanın önde gelen üniversitelerinin yayın ve atıf sayıları ile Türk üniversitelerinin yayın ve atıf sayıları karşılaştırıldığında aradaki farkın sanılandan çok daha yüksek olduğu görülmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:05:45 -
ODTÜ URAP "Süper Lig"e giren dünya üniversitelerini açıkladı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasında ilk 500'e Türkiye'den Hacettepe Üniversitesi girme başarısını gösterdi.

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın dünya sıralaması listesi bugün "http://www.urapcenter.org" internet sitesinden dünya kamuoyuna açıklanacak.

AA'nın edindiği bilgiye göre, URAP 2020-2021 dünya sıralamasında ilk 500'e girebilen tek Türk üniversitesi Hacettepe olurken İstanbul Üniversitesi, 632. sırada, İstanbul Teknik Üniversitesi 725. sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 751. sırada, Ankara Üniversitesi 824. sırada, Ege Üniversitesi 915. sırada, Gazi Üniversitesi 924. sırada, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 960. sırada ve Dokuz Eylül Üniversitesi 971. sırada yer aldı.

Bu yıl yapılan URAP dünya sıralamasında, dünyanın ilk 3 bin üniversitesi arasına 112 Türk üniversitesi girme başarısını gösterdi.

Sıralamada, Harvard Üniversitesi "dünyanın en iyi üniversitesi" olarak birinci sıraya yerleşirken, Toronto Üniversitesi ikinci, Stanford Üniversitesi de üçüncü oldu.

- Bu yıldan itibaren 3 bin üniversite ilan edilecek

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıldan itibaren, URAP dünya sıralamalarında 3 bin üniversitenin dünyadaki yerinin ilan edilmeye başlandığını bildirdi.

URAP 2020-2021 dünya sıralamasında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek olan dergilerdeki makalelerin sıralamaya dahil edildiğini aktaran Akbulut, "Etki değeri en düşük olan son yüzde 25'lik dilime (Q4) giren dergilerdeki makaleler ile etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler bu sıralamada değerlendirme dışında bırakılmıştır. URAP’ın dünya sıralamasında yer alan 3 bin yükseköğretim kurumu, dünyadaki yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yüzde 15'ini temsil etmektedir. URAP Dünya Sıralaması, tamamen açık ve güvenilir bilgi kaynaklarından toplanan objektif verilere dayanılarak oluşturulmaktadır." diye konuştu.

- "Çin üniversiteleri, tüm bilim alanı sıralamalarında aşırı bir hızla yükseliyor"

Üniversitelerin çoğunun ilk dünya sıralaması 2003’te ortaya çıktıktan sonra sıralamalarda yükselebilmek ve dünyanın en iyileri arasında yer alabilmek için planlama yaptığına, stratejiler belirlediğine dikkati çeken Akbulut, şunları kaydetti:

"Bazı üniversitelerimiz, Türkiye sıralamasında oldukça iyi durumda göründüğü halde dünya sıralamalarında çok gerilerde kalabilmektedir. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin yayın ve atıf sayıları ile Türk üniversitelerinin yayın ve atıf sayıları karşılaştırıldığında aradaki farkın sanılandan çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer yandan Türk üniversiteleri, sadece URAP dünya sıralamasında değil akademik performansa dayalı diğer dünya sıralamalarında da son yıllarda üst sıralara çıkamamaktadır. Bazı üniversitelerimiz ise geriye düşmeye devam etmektedir. Bu sorunun bir nedeni Çin üniversitelerinin tüm bilim alanı sıralamalarında ve tüm dünya genel sıralamalarında aşırı bir hızla yükselmesidir. Çin üniversitelerinin yayın ve atıf sayılarının artış hızına yetişemeyen Türk üniversiteleri gibi gelişmekte olan ülkelerin üniversiteleri de sıralamalarda gerilere düşmektedir. Türk üniversitelerinin sıralamalarda yükselemeyişinin diğer nedeni ise etki değeri yüksek dergilerdeki makale sayılarımızın yeterince artırılamayışı ve etki değeri en düşük dergilerdeki (Q4) makale sayılarımızın da azaltılamayışıdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...
Medya

Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...

Defne Samyeli'nin müsaade etmesiyle 13-14 yaşından beri kızı Derin Talu, medya tarafından çocuk istismarına uğruyor. Ancak devlet bu kepazel..
ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı
Dünya

ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı

İran nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade suikastı hakkında açıklamalarda bulunan ABD'li yetkili olayın arkasında İsrail'in olduğ..
Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak
Dünya

Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ittifaka dahil edilmesini talep e..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay