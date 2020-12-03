ODTÜ URAP "Süper Lig"e giren dünya üniversitelerini açıkladı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasında ilk 500'e Türkiye'den Hacettepe Üniversitesi girme başarısını gösterdi.

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın dünya sıralaması listesi bugün "http://www.urapcenter.org" internet sitesinden dünya kamuoyuna açıklanacak.

AA'nın edindiği bilgiye göre, URAP 2020-2021 dünya sıralamasında ilk 500'e girebilen tek Türk üniversitesi Hacettepe olurken İstanbul Üniversitesi, 632. sırada, İstanbul Teknik Üniversitesi 725. sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 751. sırada, Ankara Üniversitesi 824. sırada, Ege Üniversitesi 915. sırada, Gazi Üniversitesi 924. sırada, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 960. sırada ve Dokuz Eylül Üniversitesi 971. sırada yer aldı.

Bu yıl yapılan URAP dünya sıralamasında, dünyanın ilk 3 bin üniversitesi arasına 112 Türk üniversitesi girme başarısını gösterdi.

Sıralamada, Harvard Üniversitesi "dünyanın en iyi üniversitesi" olarak birinci sıraya yerleşirken, Toronto Üniversitesi ikinci, Stanford Üniversitesi de üçüncü oldu.

- Bu yıldan itibaren 3 bin üniversite ilan edilecek

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıldan itibaren, URAP dünya sıralamalarında 3 bin üniversitenin dünyadaki yerinin ilan edilmeye başlandığını bildirdi.

URAP 2020-2021 dünya sıralamasında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek olan dergilerdeki makalelerin sıralamaya dahil edildiğini aktaran Akbulut, "Etki değeri en düşük olan son yüzde 25'lik dilime (Q4) giren dergilerdeki makaleler ile etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler bu sıralamada değerlendirme dışında bırakılmıştır. URAP’ın dünya sıralamasında yer alan 3 bin yükseköğretim kurumu, dünyadaki yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yüzde 15'ini temsil etmektedir. URAP Dünya Sıralaması, tamamen açık ve güvenilir bilgi kaynaklarından toplanan objektif verilere dayanılarak oluşturulmaktadır." diye konuştu.

- "Çin üniversiteleri, tüm bilim alanı sıralamalarında aşırı bir hızla yükseliyor"

Üniversitelerin çoğunun ilk dünya sıralaması 2003’te ortaya çıktıktan sonra sıralamalarda yükselebilmek ve dünyanın en iyileri arasında yer alabilmek için planlama yaptığına, stratejiler belirlediğine dikkati çeken Akbulut, şunları kaydetti:

"Bazı üniversitelerimiz, Türkiye sıralamasında oldukça iyi durumda göründüğü halde dünya sıralamalarında çok gerilerde kalabilmektedir. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin yayın ve atıf sayıları ile Türk üniversitelerinin yayın ve atıf sayıları karşılaştırıldığında aradaki farkın sanılandan çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer yandan Türk üniversiteleri, sadece URAP dünya sıralamasında değil akademik performansa dayalı diğer dünya sıralamalarında da son yıllarda üst sıralara çıkamamaktadır. Bazı üniversitelerimiz ise geriye düşmeye devam etmektedir. Bu sorunun bir nedeni Çin üniversitelerinin tüm bilim alanı sıralamalarında ve tüm dünya genel sıralamalarında aşırı bir hızla yükselmesidir. Çin üniversitelerinin yayın ve atıf sayılarının artış hızına yetişemeyen Türk üniversiteleri gibi gelişmekte olan ülkelerin üniversiteleri de sıralamalarda gerilere düşmektedir. Türk üniversitelerinin sıralamalarda yükselemeyişinin diğer nedeni ise etki değeri yüksek dergilerdeki makale sayılarımızın yeterince artırılamayışı ve etki değeri en düşük dergilerdeki (Q4) makale sayılarımızın da azaltılamayışıdır."