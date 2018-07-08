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ODTÜ Rektörlüğü'nden pankart açıklaması!

ODTÜ mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı açılan skandal pankart hakkında rektörlükten açıklama yapıldı. Rektörlüğün açıklamasında "Yaşananları tasvip etmiyoruz" denildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 09:05
ODTÜ Rektörlüğü'nden pankart açıklaması!

Bilimden teknolojiden uzak kalan ODTÜ, yeni skandalıyla gündemde.

Üniversitenin mezuniyet töreninde, milletin tercihiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankartlar açıldı.

Her yıl yeni bir skandala imza atan ODTÜ'lüler, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sevgi pankartları da taşıdı.

3 GÖZALTI

Yaşanan skandalın ortaya çıkmasından sonra başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili ODTÜ Rektörlüğünden de açıklama geldi.

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Rektörlüğün açıklamasında, "Ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda her zaman başarıyla temsil eden ve ülkemizin gururu olan Üniversitemizin mezunlarının başarılarının aileleriyle birlikte coşkuyla kutlandığı ve hepimiz için özel bir yeri olan mezuniyet törenimizde yaşanan tatsız olaylardan dolayı üzüntü duyuyoruz ve yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz" denildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 09:05
  1. ODTÜ
  2. skandal pankart
  3. ODTÜ Rektörlüğü
  4. açıklama

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