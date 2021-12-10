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Ekonomi ODTÜ öğretim elemanı alıyor
Ekonomi

ODTÜ öğretim elemanı alıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ilanla duyurulan akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 13:20:00 -
ODTÜ öğretim elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.

-   Adaylar  e-Devlet’ten  alınmış  karekodlu  öğrenci  ve  mezuniyet  belgeleri  ve  transkript  ile  başvuru  yapabilecektir.  Atanmaya  hak  kazanılması halinde söz konusu belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir.

-   İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkân bulunmaksızın iptal edilecektir.

-   Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin

100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.

-   Ön   değerlendirme   ve   nihai   değerlendirme   sonuçları   ilanda   belirtilen   web   adreslerinde   duyurulacak   olup,   adaylara   ayrıca   bir   tebligat yapılmayacaktır.

-   İlana  başvurular  ilanda belirtilen  başvuru  yerlerine  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılacaktır.  Süresi  içinde  yapılmayan  başvurular,  eksik  belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanın Başlama Tarihi                                               : 10.12.2021

Son Başvuru Tarihi                                                   : 29.12.2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 03.01.2022

Sınava Giriş Tarihi                                                   : 07.01.2022

Sonuçların Açıklanma Tarihi                                   : 11.01.2022

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