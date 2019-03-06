ODTÜ mezunlarını garaja şoför yapmışlar

Resul Ekrem Şahan Ankara

31 Mart Mahalli İdareler seçimine sayılı günler kala CHP yönetimi her fırsatta işçi çıkarmayacakları yönünde açıklamalar yapıyor. Ama yönetime gelen CHP’nin ilk işi hep eleman çıkarmak oluyor. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş da “20 bin işçi çıkaracak” iddiaları ile gündeme gelmişti.

“Bizim dönemimizden kalanları en ağır işlere verdiler”

Yenimahalle’de CHP’den önceki dönemin Belediye Başkanı olan AK Partili Ahmet Duyar, CHP’nin yönetime geldiğinde ilk iş olarak personel kıyımı yaptığını belirterek, “Özellikle AK Parti döneminde işe girenlerden çok ciddi sayıda eleman çıkarıldı. İşten çıkarmadıkları elemanlara da ‘siz Ahmet Başkanın döneminde işe alınan kişilersiniz’ diyerek çok sıkıntı verdiklerini biliyoruz. Bizim dönemimizde alınan elemanları en ağır işlere verdiler. Üniversite mezunlarını bile ağır işlere verdiler. Ciddi anlamda elemanlara eziyet ettiler. Bazı elemanlar verilen her işi yaptı ve görevden kaçmadılar. Sonradan da elemanların bu konudaki kararlılığını, çalışkanlığını, dürüstlüğünü görünce ‘baktılar ki bunlar siyaset yapan insanlar değiller’ sonradan yavaş yavaş elemanlara karşı tavırlarını yumuşattılar ama belki aradan 3-4 yıl geçmiştir” diye konuştu.

“CHP’nin haksızlıklarına dayanamayıp işten çıkanlar oldu”

Duyar, “Mevcut iktidar CHP’li yönetimin haksızlıktan da öte hakaret dolu sözlerine dayanamayıp işinden istifa etmek zorunda kalan bir sürü kişi de oldu. Ekmeğinden aşından olan biri sürü eleman oldu” dedi.

Dönemin Yenimahalle Belediyesi AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Yusuf Yalçınkaya, CHP’li yönetimin göreve gelir gelmez AK Parti döneminde göreve başlayan personelin işlerine son verdiğini söyledi. Yalçınkaya, “Fethi Yaşar’ın söylemi ‘İşten işçi çıkarılmayacak. Hiçbir şekilde dokunulmayacak’. Aynen bugün söyledikleri gibi bir söylemleri vardı. Fakat CHP’li yönetim gelir gelmez işçilere yıldırma politikasına başladı. ODTÜ mezunu olan personelleri garaja şoför olarak atadılar. Ondan sonra sağa sola sürdüler. O dönemde başörtülü kişileri çalıştırmadılar. 2009- 2011 yıllarında olmuştu” şeklinde konuştu.