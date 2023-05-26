ODTÜ Kılıçdaroğlu için yürüyüş yaptı Bay bay Kemal hakettiği desteği sonunda gördü!

LGBT destekçileri ve üyeleri ODTÜ'de yürüyüş gerçekleştirdi. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek yürüyüşünde “ODTÜ yürüyor, mücadele sürüyor”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atıldı.

Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2. tura kalan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na LGBT destekçileri ve üyeleri bayrak ve düdüklerle ODTÜ'de destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

SLOGAN ATARAK YÜRÜDÜLER

"Baskılara, Tek Adama, Emek Düşmanlığına Artık Yeter", "Birinci vazifen sandıkları muhafaza ve müdafaa etmektir" gibi pankartlarla yürüyen ODTÜ Öğrencileri, "ODTÜ yürüyor, mücadele sürüyor", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı.

LGBT BAYRAĞI AÇILDI

Yürüyüş boyunca ekibin LGBT'yi temsil eden bayraklarla yürümesi ise dikkat çekti.

Bilim adına yaptıkları ortada olan ODTÜ'lüler kampüs içinde yapılan yürüyüşün ardından Devrim Stadyumu'nda vücutlarıyla "Yeter“ yazdı.

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