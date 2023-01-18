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Gündem

ODTÜ birincisi diye hava atıyordu Ali Babacan’ı yerin dibine batıran sözler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın iftiralarına bir cevap da vatandaşlardan geldi. Recep Tayyip Erdoğan olmasa sen davar çobanı bile olamazsın diyen yaşlı amca Ali Babacan’ı yerin dibine soktu.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 13:52:00 -

Konuyu Akit TV’de Manşetlerin Dili programında ele alan Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Bayraktar Holding’e attığı iftira ile gündeme gelen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a verilen vatandaşların tepkisini yorumladı.

Amcanın sözlerinin dört dörtlük olduğunu belirten Karahasanoğlu, Ali Babacan’ın vatandaş karşısında nasıl da kuzu gibi olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Savunma Sanayii’nin gururu İHA/SİHA’ların üretildiği Bayraktar Holding’i eleştirmişti.

Biz bu projelere dokunacağız"

Babacan, "Bu proje öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz. Kusura bakmayın dokunacağız tabii." demişti.

Ayrıca Babacan, Baykar firmasının rekabetten korktuğunu ve hükümet tarafından kayırıldığını iddia etmişti.

Babacan'ın bu açıklamaları birçok siyasiden tepki almıştı.  Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, Babacan'ın bu iddialarına cevap vermişti. 

"Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir"

Selçuk Bayraktar'dan konuyla ilgili bir paylaşım daha geldi.

Bayraktar paylaşımında, Babacan'ın sözlerine gönderme yaparak, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir." dedi.

 

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