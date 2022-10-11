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Ekonomi Ödenen prim ileri yaşta geri alınabilir mi?
Ekonomi

Ödenen prim ileri yaşta geri alınabilir mi?

Merak edilen Ödenen prim ileri yaşta geri alınabilir mi? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 10:44:00 -
Ödenen prim ileri yaşta geri alınabilir mi?

Soru: Ben 1959 doğumluyum. Bugüne kadar toplamda 1960 günlük prim ödemem oldu. Bu primlerimi toplu olarak alabilir miyim? Veli B.

Cevap: Emekli olmak için gerekli yaşı tamamlayan ancak prim günleri emekli olmaya yeterli gelmeyen sigortalılar yazılı müracaat etmesi koşuluyla ödenen primlerini, güncellenecek değeri üzerinden geri alabilir. Bunun ismine yaşlılık toptan ödemesi deniyor. Bu ödemeyi yani yatan primleri toplu olarak almanın şartı, kadın ise 58 yaşını, erkek ise 60 yaşını tamamlamış olmaktır. Buna göre 60 yaşını tamamladığınızdan ödenen primlerinizin güncellenmiş değerini bir defaya mahsus olarak alıp sigorta hizmetinizi tasfiye edebilirsiniz.

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