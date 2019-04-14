Ödemişspor’da hesaplar son haftaya kaldı

Spor Toto BAL 8. Grup’taki 25. Hafta mücadelesinde Ödemişspor, Ayvalıkgücü Belediyespor’u geriden gelip 3-1 yendi. Ödemişspor’un ligde kalma hesapları son haftaya kaldı.

Spor Toto BAL’da sondan ikinci hafta maçları büyük heyecana sahne oldu. Ödemişspor, Ayvalıkgücü Belediyespor’u ikinci yarıda Umur (2) ve Halil ile bulduğu gollerle geriden gelip 3-1 yendi, umudunu son haftaya taşıdı.

30’da Ali Katırcı’nın sağdan ortasında Ziya topu göğsüyle indirip beklemeden şutladı, üst direkte patladı. 33’te ani gelişen Ayvalık atağında savunmanın ofsayt diye duraksamasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Genç, Ramazan’ı mağlup etmekte zorlanmadı: 0-1

43’te sağdan gelen ortada Necmettin’in kafa vuruşu kaleci Melih’te kaldı. Ayvalıkgücü ilk yarıyı 0-1 önde kapattı.

Ödemiş ikinci yarıda coştu

Ödemişspor ikinci yarıya fırtına gibi başladı. 46’da Necmettin’in sert ve düzgün şutunda top direği sıyırdı. 48’de Batuhan sağdan ortaladı Ziya vuruşunu kaleci Melih inanılmaz çıkardı. Akabinde kullanılan köşe atışında Batuhan ile paslaşan tecrübeli oyuncu Halil Karataş’ın klas ortasında Umur yükselip kafayı vurdu: 1-1

52’de Necmettin ortasında arka direkte uygun durumda olan Mustafa Acun’un kafa vuruşu auta gitti. 54’te Halil’in sol kanattan kullandığı kornerde Umur bir kez daha savunmadan kurtulup kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-1

63’te sol çaprazdan ceza yayı çevresinden kazanılan serbest atışta topun gerisine gelen Halil Karataş klas bir vuruşla farkı ikiye yükseltti: 3-1

66’da Batuhan sol çaprazdan hızla ceza alanına daldı, vuruşunda kaleci Melih çıkardı. 69’da Ayvalık ceza sahasındaki karambolde Ziya vurdu, kaleci Melih şans eseri çıkardı. 77’de Mahmut’un şutunda top direğin yanından auta gidince konuk ekip farkı azaltma şansını kaçırdı. 80’de Arda’nın pasında savunmanın arkasına sarkan İbrahim Genç bir kez daha kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldı. Kalesini zamanında terk eden Ramazan vücuduyla gole izin vermedi. 83’te Necmettin’in akıl dolu pasında Mustafa Acun’un aşırtma vuruşu üst direğe çarparak auta gitti. Ödemişspor bu sezon evinde oynadığı son lig maçında Ayvalıkgücü Belediyespor’u 3-1 yendi. Kırmızı-Lacivertliler, galibiyet sevincini Çamlık Tribünü’ndeki taraftarlarıyla paylaştı.

Meşale şovla başladı, Belediye Bandosu coşturdu

Ödemişspor’un bu sezonki son iç saha maçı öncesi Çamlık Tayfa üyeleri, Ödemişspor kafilesini Çamlık Park otoparkında meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Ödemiş Belediye Bandosu da maç öncesi Çamlık’ta dinleti sundu. Çamlık Tribünü’nde yerini alan bando İzmir Marşı ile Ege türkülerini çaldı, taraftarlar da eşlik etti. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, mücadeleyi seçim sürecinde olduğu gibi yine Ulus Tribünü’nde taraftarların arasında izledi.

Son haftada hesaplar karışık

Zorlu bir statüye sahip olan BAL’da üç İzmir takımı arasındaki sıralama için gözler son haftaya çevrildi. Son haftaya Çiğli Belediyespor’un 1 puan gerisinde giren ve aynı puana sahip olduğu İzmirspor’a karşı ikili averajda geride olan Ödemişspor son haftada Orhangazi Belediye’yi deplasmanda yense bile İzmirspor ve Çiğli Belediyespor’un oynayacakları maçlar sıralamayı belirleyecek.