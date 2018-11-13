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Ödemeler dengesi fazla verdi

Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Eylül 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı, eylülde fazla verdi.

13 Kasım 2018 Salı 10:54
Ödemeler dengesi fazla verdi

Türkiye’nin cari işlemler hesabı, eylülde fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, geçen yılın eylül ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 46 milyar 58 milyon dolara geriledi. Bir önceki dönemde bu rakam 52 milyar 329 milyon dolar seviyesindeydi. Eylülde 5 milyar 75 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2017’nin eylül ayında 588 milyon dolar açık vermişti. Bu yılın eylül ayında ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla 5 milyar 899 milyon dolar azalarak 825 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığı da 127 milyon dolar düşüşle 938 milyon dolara geriledi. Ekonomistler, bu durumun ekim ayında da görülebileceğini belirtti.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:54
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. ödemeler dengesi
  3. Türkiye’nin cari işlemler hesabı

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