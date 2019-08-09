Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 581 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Haziran 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla 471 milyon dolar azalarak 581 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 2 milyar 98 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 192 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 130 milyon dolarlık net alım yaptığı görüldü.

Bu dönemde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 1 milyar 322 milyon dolar, diğer sektörler 1 milyar 249 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Diğer yatırımlarda ise 2 milyar 368 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 564 milyon dolar net azalırken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 270 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise haziran ayında bankalar, 1 milyar 43 milyon dolar, genel hükümet 173 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 188 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde haziran ayında 2 milyar 476 milyon dolar azalış gözlendi.

Öte yandan 12 aylık cari denge, 2002'de tek başına iktidara gelen AK Parti yönetiminde ilk kez artı vermiş oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2018 Ocak-Haziran 2019 Haziran 2019 Ocak-Haziran A- CARİ İŞLEMLER HESABI -31.049 -548 -3.259 1. İhracat 85.776 11.874 89.078 2. İthalat 119.467 14.475 97.172 Mal Dengesi -33.691 -2.601 -8.094 3. Hizmet Gelirleri 20.232 4.898 22.058 4. Hizmet Giderleri 11.664 1.732 11.205 Mal ve HizmetDengesi -25.123 565 2.759 5. Birincil YatırımKaynaklı Gelirler 2.975 509 3.206 6. Birincil YatırımKaynaklı Giderler 9.099 1.700 9.490 Mal, Hizmet veBirincil Gelir Dengesi -31.247 -626 -3.525 7. İkincil YatırımKaynaklı Gelirler 198 78 266 B. SERMAYE HESABI 32 -1 18 C. FİNANS HESABI -13.655 -851 -1.764 8. DoğrudanYatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.024 392 1.486 9. DoğrudanYatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.257 973 4.598 10. PortföyYatırımları: Net Varlık Edinimi 362 -132 2.025 11. PortföyYatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 241 -2.230 3.617 11.1. HisseSenetleri -782 192 858 11.2. Borç Senetleri 1.023 -2.422 2.759 12. Diğer Yatırımlar:Net Varlık Edinimi 76 -4.058 5.973 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 16 0 0 12.3. Bankalar -1.982 -1.773 4.837 12.4. DiğerSektörler 2.042 -2.285 1.136 13. Diğer Yatırımlar:Net Yükümlülük Oluşumu 10.619 -1.690 3.033 13.1. Merkez Bankası 144 1.058 571 13.2. Genel Hükümet -304 -173 -494 13.3. Bankalar 3.220 -603 -2.122 13.4. DiğerSektörler 7.559 -1.972 5.078 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -17.362 302 -1.477 D. NET HATA VE NOKSAN 9.603 -2.778 -161 GENEL DENGE 7.759 2.476 1.638 E. REZERV VARLIKLAR -7.759 -2.476 -1.638 14. Resmi Rezervler -7.759 -2.476 -1.638 15. Uluslararası ParaFonu Kredileri 0 0 0





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