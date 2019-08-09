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Ödemeler dengesi (2)

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, haziranda 581 milyon dolar oldu - Öte yandan 12 aylık cari denge, 2002'de tek başına iktidara gelen AK Parti yönetiminde ilk kez artı vermiş oldu

09 Ağustos 2019 Cuma 10:38
Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 581 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Haziran 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla 471 milyon dolar azalarak 581 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 2 milyar 98 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 192 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 130 milyon dolarlık net alım yaptığı görüldü.

Bu dönemde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 1 milyar 322 milyon dolar, diğer sektörler 1 milyar 249 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Diğer yatırımlarda ise 2 milyar 368 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 564 milyon dolar net azalırken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 270 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise haziran ayında bankalar, 1 milyar 43 milyon dolar, genel hükümet 173 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 188 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde haziran ayında 2 milyar 476 milyon dolar azalış gözlendi.

Öte yandan 12 aylık cari denge, 2002'de tek başına iktidara gelen AK Parti yönetiminde ilk kez artı vermiş oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2018 Ocak-Haziran2019 Haziran2019 Ocak-Haziran
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-31.049-548-3.259
1. İhracat85.77611.87489.078
2. İthalat119.46714.47597.172
Mal Dengesi-33.691-2.601-8.094
3. Hizmet Gelirleri20.2324.89822.058
4. Hizmet Giderleri11.6641.73211.205
Mal ve HizmetDengesi-25.1235652.759
5. Birincil YatırımKaynaklı Gelirler2.9755093.206
6. Birincil YatırımKaynaklı Giderler9.0991.7009.490
Mal, Hizmet veBirincil Gelir Dengesi-31.247-626-3.525
7. İkincil YatırımKaynaklı Gelirler19878266
B.SERMAYE HESABI32-118
C.FİNANS HESABI-13.655-851-1.764
8. DoğrudanYatırımlar: Net Varlık Edinimi2.0243921.486
9. DoğrudanYatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5.2579734.598
10. PortföyYatırımları: Net Varlık Edinimi362-1322.025
11. PortföyYatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu241-2.2303.617
11.1. HisseSenetleri-782192858
11.2. Borç Senetleri1.023-2.4222.759
12. Diğer Yatırımlar:Net Varlık Edinimi76-4.0585.973
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet1600
12.3. Bankalar-1.982-1.7734.837
12.4. DiğerSektörler2.042-2.2851.136
13. Diğer Yatırımlar:Net Yükümlülük Oluşumu10.619-1.6903.033
13.1. Merkez Bankası1441.058571
13.2. Genel Hükümet-304-173-494
13.3. Bankalar3.220-603-2.122
13.4. DiğerSektörler7.559-1.9725.078
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-17.362302-1.477
D.NET HATA VE NOKSAN9.603-2.778-161
GENEL DENGE7.7592.4761.638
E.REZERV VARLIKLAR-7.759-2.476-1.638
14. Resmi Rezervler-7.759-2.476-1.638
15. Uluslararası ParaFonu Kredileri000


(Bitti)

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:38
  1. Cari Açık
  2. Ödemeler Dengesi
  3. TCMB

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