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Ekonomi Ödemeler dengesi (2)
Ekonomi

Ödemeler dengesi (2)

Bu yılın eylül ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 437 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:25:45 -
Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 437 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 437 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 607 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, eylülde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 424 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, eylül ayında bankalar 92 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 512 milyon dolar artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 952 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili eylül ayında bankalar 805 milyon dolar net kullanım, genel hükümet 48 milyon dolar ve diğer sektörler 396 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise eylül ayında 3 milyar 631 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Eylül

2020 Eylül

2020 Ocak-Eylül

A-

CARİ İŞLEMLER HESABI

8.127

-2.364

-27.973

1.

İhracat

134.324

15.993

117.628

2.

İthalat

145.638

19.702

146.931

Mal Dengesi

-11.314

-3.709

-29.303

3.

Hizmet Gelirleri

48.317

3.554

25.112

4.

Hizmet Giderleri

19.921

1.862

17.364

Mal ve Hizmet Dengesi

17.082

-2.017

-21.555

5.

Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler

4.554

961

5.045

6.

Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler

13.972

1.505

11.688

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi

7.664

-2.561

-28.198

7.

İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler

463

197

225

B.

SERMAYE HESABI

38

-1

-28

C.

FİNANS HESABI

-328

1.199

4.479

8.

Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi

2.047

345

1.935

9.

Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu

6.582

782

5.053

10.

Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi

4.091

794

-262

11.

Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu

4.551

187

-15.215

11.1.

Hisse Senetleri

554

-322

-5.766

11.2.

Borç Senetleri

3.997

509

-9.449

12.

Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi

10.810

3.337

-1.019

12.1.

Merkez Bankası

0

0

0

12.2.

Genel Hükümet

1

19

33

12.3.

Bankalar

9.817

730

3.413

12.4.

Diğer Sektörler

992

2.588

-4.465

13.

Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu

6.143

2.308

6.337

13.1.

Merkez Bankası

543

343

12.510

13.2.

Genel Hükümet

-999

-48

-478

13.3.

Bankalar

-1.597

-243

1.160

13.4.

Diğer Sektörler

8.196

2.256

-6.855

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları

8.493

-3.564

-32.480

D.

NET HATA VE NOKSAN

-4.244

-67

-10.154

GENEL DENGE

-4.249

3.631

42.634

E.

REZERV VARLIKLAR

4.249

-3.631

-42.634

14.

Resmi Rezervler

4.249

-3.631

-42.634

15.

Uluslararası Para Fonu Kredileri

0

0

0


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