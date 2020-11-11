Ödemeler dengesi (2)
Bu yılın eylül ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 437 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 437 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 437 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 607 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, eylülde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 424 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, eylül ayında bankalar 92 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 512 milyon dolar artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 952 milyon dolar net azalış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili eylül ayında bankalar 805 milyon dolar net kullanım, genel hükümet 48 milyon dolar ve diğer sektörler 396 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise eylül ayında 3 milyar 631 milyon dolar net azalış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|
|
|
2019 Ocak-Eylül
|
2020 Eylül
|
2020 Ocak-Eylül
|
A-
|
CARİ İŞLEMLER HESABI
|
8.127
|
-2.364
|
-27.973
|
1.
|
İhracat
|
134.324
|
15.993
|
117.628
|
2.
|
İthalat
|
145.638
|
19.702
|
146.931
|
|
Mal Dengesi
|
-11.314
|
-3.709
|
-29.303
|
3.
|
Hizmet Gelirleri
|
48.317
|
3.554
|
25.112
|
4.
|
Hizmet Giderleri
|
19.921
|
1.862
|
17.364
|
|
Mal ve Hizmet Dengesi
|
17.082
|
-2.017
|
-21.555
|
5.
|
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|
4.554
|
961
|
5.045
|
6.
|
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|
13.972
|
1.505
|
11.688
|
|
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|
7.664
|
-2.561
|
-28.198
|
7.
|
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|
463
|
197
|
225
|
B.
|
SERMAYE HESABI
|
38
|
-1
|
-28
|
C.
|
FİNANS HESABI
|
-328
|
1.199
|
4.479
|
8.
|
Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|
2.047
|
345
|
1.935
|
9.
|
Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|
6.582
|
782
|
5.053
|
10.
|
Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|
4.091
|
794
|
-262
|
11.
|
Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|
4.551
|
187
|
-15.215
|
11.1.
|
Hisse Senetleri
|
554
|
-322
|
-5.766
|
11.2.
|
Borç Senetleri
|
3.997
|
509
|
-9.449
|
12.
|
Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|
10.810
|
3.337
|
-1.019
|
12.1.
|
Merkez Bankası
|
0
|
0
|
0
|
12.2.
|
Genel Hükümet
|
1
|
19
|
33
|
12.3.
|
Bankalar
|
9.817
|
730
|
3.413
|
12.4.
|
Diğer Sektörler
|
992
|
2.588
|
-4.465
|
13.
|
Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|
6.143
|
2.308
|
6.337
|
13.1.
|
Merkez Bankası
|
543
|
343
|
12.510
|
13.2.
|
Genel Hükümet
|
-999
|
-48
|
-478
|
13.3.
|
Bankalar
|
-1.597
|
-243
|
1.160
|
13.4.
|
Diğer Sektörler
|
8.196
|
2.256
|
-6.855
|
|
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|
8.493
|
-3.564
|
-32.480
|
D.
|
NET HATA VE NOKSAN
|
-4.244
|
-67
|
-10.154
|
|
GENEL DENGE
|
-4.249
|
3.631
|
42.634
|
E.
|
REZERV VARLIKLAR
|
4.249
|
-3.631
|
-42.634
|
14.
|
Resmi Rezervler
|
4.249
|
-3.631
|
-42.634
|
15.
|
Uluslararası Para Fonu Kredileri
|
0
|
0
|
0
(Son)