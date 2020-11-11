Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 437 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.



TCMB tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 437 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 607 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.



Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, eylülde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 424 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, eylül ayında bankalar 92 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 512 milyon dolar artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 952 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili eylül ayında bankalar 805 milyon dolar net kullanım, genel hükümet 48 milyon dolar ve diğer sektörler 396 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.



Resmi rezervlerde ise eylül ayında 3 milyar 631 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Eylül 2020 Eylül 2020 Ocak-Eylül A- CARİ İŞLEMLER HESABI 8.127 -2.364 -27.973 1. İhracat 134.324 15.993 117.628 2. İthalat 145.638 19.702 146.931 Mal Dengesi -11.314 -3.709 -29.303 3. Hizmet Gelirleri 48.317 3.554 25.112 4. Hizmet Giderleri 19.921 1.862 17.364 Mal ve Hizmet Dengesi 17.082 -2.017 -21.555 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 4.554 961 5.045 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 13.972 1.505 11.688 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 7.664 -2.561 -28.198 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 463 197 225 B. SERMAYE HESABI 38 -1 -28 C. FİNANS HESABI -328 1.199 4.479 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.047 345 1.935 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.582 782 5.053 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 4.091 794 -262 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 4.551 187 -15.215 11.1. Hisse Senetleri 554 -322 -5.766 11.2. Borç Senetleri 3.997 509 -9.449 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 10.810 3.337 -1.019 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 1 19 33 12.3. Bankalar 9.817 730 3.413 12.4. Diğer Sektörler 992 2.588 -4.465 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.143 2.308 6.337 13.1. Merkez Bankası 543 343 12.510 13.2. Genel Hükümet -999 -48 -478 13.3. Bankalar -1.597 -243 1.160 13.4. Diğer Sektörler 8.196 2.256 -6.855 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 8.493 -3.564 -32.480 D. NET HATA VE NOKSAN -4.244 -67 -10.154 GENEL DENGE -4.249 3.631 42.634 E. REZERV VARLIKLAR 4.249 -3.631 -42.634 14. Resmi Rezervler 4.249 -3.631 -42.634 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0





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