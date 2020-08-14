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Ekonomi

Ödemeler dengesi (2)

Bu yılın haziran ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 3 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:07:54 -
Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 3 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Haziran 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 3 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 499 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 31 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 427 milyon dolar net satış yaptığı gözlemlendi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 56 milyon dolar, 2 milyar dolar ve 7 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 317 milyon dolar net artış kaydederken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1 milyar 511 milyon dolar net azalış gösterdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 373 milyon dolar, 192 milyon dolar ve 902 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise haziranda 7 milyar 707 milyon dolar net azalış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Haziran2020 Haziran2020 Ocak-Haziran
A-CARİ İŞLEMLER HESABI185-2.934-19.804
1. İhracat89.28813.22274.671
2. İthalat96.26015.26992.912
Mal Dengesi-6.972-2.047-18.241
3. Hizmet Gelirleri26.2511.70416.288
4. Hizmet Giderleri13.0691.99812.621
Mal ve Hizmet Dengesi6.210-2.341-14.574
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler3.1786003.147
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler9.3491.1708.117
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi39-2.911-19.544
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler146-23-260
B.SERMAYE HESABI180-20
C.FİNANS HESABI-6686.7518.376
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.486223926
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu4.6472262.863
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi2.016-1.036-1.029
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu3.617-2.535-13.794
11.1. Hisse Senetleri858-31-3.970
11.2. Borç Senetleri2.759-2.504-9.824
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi7.1983.012-5.958
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet1013
12.3. Bankalar4.8572.4662.105
12.4. Diğer Sektörler2.340546-8.076
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3.104-2.243-3.506
13.1. Merkez Bankası56825611.218
13.2. Genel Hükümet-456-192-412
13.3. Bankalar-2.311-1.618-2.428
13.4. Diğer Sektörler5.303-689-11.884
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları871-9.685-28.200
D.NET HATA VE NOKSAN-611.978-1.918
GENEL DENGE-8107.70730.118
E.REZERV VARLIKLAR810-7.707-30.118
14. Resmi Rezervler810-7.707-30.118
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri000

(Bitti)

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