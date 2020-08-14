Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 3 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Haziran 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 3 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 499 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 31 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 427 milyon dolar net satış yaptığı gözlemlendi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 56 milyon dolar, 2 milyar dolar ve 7 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 317 milyon dolar net artış kaydederken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1 milyar 511 milyon dolar net azalış gösterdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 373 milyon dolar, 192 milyon dolar ve 902 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise haziranda 7 milyar 707 milyon dolar net azalış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Haziran 2020 Haziran 2020 Ocak-Haziran A- CARİ İŞLEMLER HESABI 185 -2.934 -19.804 1. İhracat 89.288 13.222 74.671 2. İthalat 96.260 15.269 92.912 Mal Dengesi -6.972 -2.047 -18.241 3. Hizmet Gelirleri 26.251 1.704 16.288 4. Hizmet Giderleri 13.069 1.998 12.621 Mal ve Hizmet Dengesi 6.210 -2.341 -14.574 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.178 600 3.147 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 9.349 1.170 8.117 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 39 -2.911 -19.544 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 146 -23 -260 B. SERMAYE HESABI 18 0 -20 C. FİNANS HESABI -668 6.751 8.376 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.486 223 926 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 4.647 226 2.863 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 2.016 -1.036 -1.029 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 3.617 -2.535 -13.794 11.1. Hisse Senetleri 858 -31 -3.970 11.2. Borç Senetleri 2.759 -2.504 -9.824 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 7.198 3.012 -5.958 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 1 0 13 12.3. Bankalar 4.857 2.466 2.105 12.4. Diğer Sektörler 2.340 546 -8.076 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.104 -2.243 -3.506 13.1. Merkez Bankası 568 256 11.218 13.2. Genel Hükümet -456 -192 -412 13.3. Bankalar -2.311 -1.618 -2.428 13.4. Diğer Sektörler 5.303 -689 -11.884 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 871 -9.685 -28.200 D. NET HATA VE NOKSAN -61 1.978 -1.918 GENEL DENGE -810 7.707 30.118 E. REZERV VARLIKLAR 810 -7.707 -30.118 14. Resmi Rezervler 810 -7.707 -30.118 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

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