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Ekonomi Ödemeler dengesi (1)
Ekonomi

Ödemeler dengesi (1)

Cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 364 milyon dolar açık verdi - 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:13:02 -
Ödemeler dengesi (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 364 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın eylül ayında 2 milyar 828 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 2 milyar 364 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 44 milyon dolar artarak 3 milyar 709 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 2 milyar 869 milyon dolar azalarak 1 milyar 692 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, eylülde 3 milyar 236 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu kalemde geçen yılın aynı ayında verilen cari fazla 6 milyar 46 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 916 milyon dolar azalarak 1 milyar 555 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre 615 milyon dolar azalarak 544 milyon dolara indi. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler ise 106 milyon dolar artarak 197 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, ağustos ayına ilişkin cari işlemler açığı 4 milyar 631 milyon dolardan 4 milyar 316 milyon dolara revize edildi.

(Sürecek)


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