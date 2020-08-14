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Ekonomi

Ödemeler dengesi (1)

Cari işlemler hesabı, haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verdi - 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:41:45 -
Ödemeler dengesi (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Haziran 2019'da 95 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 934 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 11 milyar 94 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 413 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon dolar net açık gerçekleşmesi ve bir önceki yılın haziran ayında 50 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 23 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.

Geçen yılın haziran ayında 2 milyar 647 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın haziran ayında 181 milyon dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 555 milyon dolar azalarak 522 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan mayıs ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 764 milyon dolardan 3 milyar 782 milyon dolara revize edildi.

(Sürecek)

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