Ödem söktüren kiraz sapı çayı! Sakın çöpe atmayın: Sağlığa en büyük destek, alan kazanır! Nöbet tutan ödemlere veda

Ödem Söktüren Kiraz Sapı Çayı Tarifi İçin Malzemeler

10 adet kiraz sapı

2 dilim ince zencefil

4 adet karanfil

2 su bardağı su

Ödem Söktüren Kiraz Sapı Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

2 su bardağı suyu ve kiraz saplarını birlikte ocakta 5 dk kaynatıyoruz altını kapatıp 5 dk demlemeye bırakıyoruz.

Demlenen kiraz sapı suyunu bir büyük bardak içine süzgeç yardımıyla süzüyoruz içine zencefil ve karanfili ekliyoruz bir 5 dakikada böyle bekletip süzmeden içiyoruz.

Çayınızı içtikten sonra zencefil ve karanfili atmayın bardağın içinde kalsın yine süzülen sapları bir kez daha kaynatıp süzerek ikinci kez içebilirsiniz.

Sabah akşam yada gün içinde istediğiniz saatlerde günde iki kere ödeminizin olduğu zamanlarda uygulayabilirsiniz.

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