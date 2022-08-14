Ödem nedir, ödem nasıl atılır? İbrahim Saraçoğlu'ndan en hızlı ödem söktürücü maydanoz kürü

Ödem nedir?

Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacak, ayak, kollar ve ellerde şişlik ortaya çıkması ile karakterize bir sağlık sorunudur. Küçük bir alanı veya tüm vücudu etkileyebilir. İlaçlar, hamilelik, enfeksiyonlar ve diğer birçok tıbbi problem ödeme neden olabilir.

Ödem nasıl atılır?

Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Düzenli spor yapmak,

Magnezyum ve potasyum açısından zengin gıdaların tüketimini artırmak,

Fazla kilolardan kurtulmak,

Gün içinde tüketilen tuz miktarını azaltmak,

Ödemin olduğu bölgelere masaj yapmak,

Fizik Tedavi doktoru ve diyetisyen eşliğinde.

Özellikle zayıflama döneminde ödem atmak için en önemli noktalardan biridir. Vücutta biriken fazla miktardaki su, vücudun metabolik hızını yavaşlatabileceğinden kilo verme döneminde yavaş yol almanıza sebep olabilir. Maydanoz kürü ise ödemin hızla atılmasını sağlar.

İbrahim Saraçoğlu en hızlı ödem söktürücü maydanoz kürü

Maydanoz kürü yaparken öncelikle tükettiğimiz her şeyin doğal olmasına özen göstermeliyiz. Bazı nedenler engel gibi görünse de isteyenler için olanak oluşturmak mümkün.

Doğal beslenmek ve doğala ulaşmak için imkanlar üretmek kendi elimizde. Maydanoz için düşünürsek evimizin bahçesinde, balkonumuzda ufak bir alan oluşturarak oraya ekebiliriz. Öyle bir alanınız yoksa evimizde herhangi bir çiçek saksısında bile yetiştirebiliriz. Eğer buna da müsait değilseniz markette, pazarlarda ufak yapraklı, sapları diğerlerine göre nispeten daha ince olan maydanozları alabilirsiniz. Yüzde 100 doğallığından emin olamasak da en azından doğallık göstergeleri bunlar. Vücudumuzda gerekli etkiyi göstermeleri için ana unsur doğallık. Maydanoz kürü yapımı için de bu unsur tabii ki geçerli.

MAYDANOZ KÜRÜ NEDİR?

Kür; genel olarak tedavi yöntemi, şifa gibi anlamları içermektedir. Maydonoz kürü de maydanoz ile tedavi, iyileştirme gibi anlamları barındırmaktadır.

SARAÇOĞLU'NUN MAYDANOZ KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Öncelikle faydasını etkin olarak görebilmemiz için doğal maydanoz olmasının yanı sıra sabah uyandığımızda aç karnına yapılması tavsiye edilir. Bir bardak su, bir limonun suyu ve yaklaşık 14-15 dal maydanozu karıştırıcıdan geçirip yeşil bir su elde ediyoruz. Maydanoz kürü kahvaltı yapılmadan önce içilmeli. Yaklaşık 15 dk sonra da kahvaltımızı yapabiliriz. Tabii ki bu kürün de bir uygulama süresi bulunmaktadır.

-Saraçoğlu tarafından, on beş gün yapılması tavsiye ediliyor, eğer karaciğer yağlanması var ise beş gün ara verilip; tekrar 15 gün uygulanması öneriliyor.

-İki on beş günlük zaman diliminin ardından altı ay ara verilmesi gerektiği belirtiliyor.

-Yapımı ve uygulaması bu kadar kolay olan maydanoz kürü tam bir şifa deposu.

MAYDANOZ KÜRÜ FAYDALARI

*Maydanoz kürü başlı başına yağlarımızdan arınmamız için çok faydalı

*Maydanoz vücuttan su atımını hızlandırdığı için özellikle hanımlarda oluşan ödem probleminin devasıdır

*Düzenli olarak tüketildiğinde vücuttan fazla suyun dışarı atılmasını sağlar. Bu sebeple hamile ve emziren annelere aşırı tüketimi tavsiye edilmez

*Maydanozun muazzam bir C vitamini kaynağı olduğu ise çoğu kişi tarafından bilinmez

*Kış aylarından portakal, greyfurt, mandalina gibi maydanozu da bol bol tüketmek soğuk algınlığından korunmak için de bire birdir.

*Gençleştirici özelliği vardır

*Cilt güzelliğine etkisi vardır

*Yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı olur

*Karaciğer yağlanmasına iyi gelir

*Vücuda dinçlik getirir

*Maydanoz kürü sivilce tedavisinde de etkilidir.



AŞIRI MAYDANOZ KÜRÜ TÜKETİMİNİN ZARARLARI VARMIDIR?

Ancak her şeyde olduğu gibi bu kürün de fazla tüketimi zararlı olabilir. Özellikle gebeler için fazla tüketim düşüklere neden olabilir. Fazla miktarda tüketimi idrar söktürücü olan bu kürün, ödem oluşturmasına neden de olabilir. Maydanoz kürü böbrek hastaları için de zararlıdır. Yazının ilk bölümünde de bahsettiğimiz gibi mucize olan bu kür eğer hormonlu maydanozlarla yapılırsa yine vücuda zarar verecektir ve kürün olumlu etkisini kaybetmesine neden olacaktır.

MAYDANOZ KÜRÜ ZAYIFLATIR MI?

Yağ yakıcı özelliğinden dolayı maydanoz kürü zayıflamaya yardımcıdır. Ancak zayıflama konusunda bu kür ile birlikte bir uzmandan yardım almak daha etkili olacaktır.

MAYDANOZ SUYU NASIL KAYNATILMALI?

Yaklaşık yarım demet taze maydanozu saplarını da kullanarak yıkayıp, çaydanlığa koyabiliriz. Üzerine 2 su bardağı suyu ocağa koyup kaynamasını bekliyoruz. Ortalama iki-üç dakika kaynadıktan sonra kapağını kapatıp on dakika demlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra isteğimize göre sıcak veya oda sıcaklığında içebiliriz. Maydanoz suyu adet söktürücü özelliği ile bilinmektedir.

MAYDANOZ SUYU GÜNDE KAÇ KERE İÇİLMELİ?

Günde bir bardak içilmesi yeterlidir. On beş günden fazla içilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor.

Diğer önerimiz ise; Metabolizmayı hızlandıran yağ yakmaya yardımcı olan ödem atan çaydır.

Yağ Yakıcı Ödem Atıcı Çay Tarifi İçin Malzemeler

1 elma

1 limon

1 çubuk tarçın

Yarım çay kaşığı karabiber

5 karanfil

1 çay kaşığı biberiye

1 form çayı

1 litre su

Yağ Yakıcı Ödem Atıcı Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

Elma ve limon yıkanır dilimlenir demliğe atılır çubuk tarçın karanfiller karabiber de eklenir su ilave edilir kaynamaya bırakılır. Kaynayınca form çayı da ilave edilir bir 5 dakika daha dinlendirilir. Form çayı içinden çıkarılır. Bu çay yapıldığı gün tüketilmelidir. Aç yada tok fark etmez ama sabah aç karına da önerilir. İştah da keser. Koyulan her malzemenin kilo verme konusunda faydası var.

Not: Hamileler emzirenler tansiyon hastaları ve mide rahatsızlığı olanlarım içmemesi önemlidir.