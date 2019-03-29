Odatv'den siyonist salvolar! Şimdi de MOSSAD ajanı yazarı terör devletini savundu

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İslam ve Müslüman Türk milletine karşı medyanın tetikçi web sitesi Odatv'de siyonist terör devleti İsrail savunulmaya devam ediyor. Karanlık Odatv, şimdi de ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail egemenliğinde sayan başkanlık kararını savundu. Sitede kamuoyunda terör devleti İsrail'in istihbarat ağı MOSSAD'ın ajanı olarak bilinen Rafael Sadi imzasıyla yayımlanan yazıda, Golan Tepeleri'nin aslında İsrail toprağı olduğu ve bu ülkenin kendisine yönelik herhangi bir tehdit ya da saldırı olmadan kimseye saldırmadığı cümlelerine yer verildi. Odatv'nin Gazze'yi adeta yerle bir eden, Kudüs ve Batı Şeria'daki Müslümanlara büyük zulümler yaşatan terör devletini barış timsali olarak göstermesi kamuoyunda büyük tepki çekti.

MOSSAD ajanından skandal ifadeler!

Sadi, yazısında siyonist yahudi devletinin Arap devletlerinin hedefinde olduğu yalanına imza atarak, "Suriye yönetiminin de diğer Arap ülkeleri gibi amaçları İsrail'i bu coğrafyadan silmek ve denize dökmekti. 67’de 6 gün savaşında da aynı ideoloji ile İsrail'e saldıranlar arasında Suriye de vardı ve bu kez GOLAN tepeleri 9 ve 10 Haziran günlerinde İsrail Ordusunun hakimiyetine geçti." dedi.

"52 yıldır İsrail kuzeyinde yaşayan vatandaşlar Golan tepeleri endişesi olmadan yaşamlarına devam ediyorlar. Bu bölgedeki en önemli yerleşim birimi ise KİRYAT ŞMONE ve oradaki Türk Kibutz'u HAGOSHRİM’dir." diyen terör devleti İsrail destekçisi Sadi, İsrail'in gerçekleştirdiği katliamları ise görmezden geldi.

Yalana bak! "İsrail tehdit olmadan saldırmaz"

Sadi, okuyanı güldüren yazısında İsrail'in saldırgan politikalarını savunarak şu hezeyanları kustu:

"İsrail’e göre; İsrail kendisine saldırı ve tehdit olmadan kimseye saldırmamaktadır. Yine İsrail’in iddiasına göre; Kuzey sınırında 52 senedir sükunet mevcuttur. Eski, duruma dönülmeyeceğini sanırım kendileri anlamıştır. Anlamayanlar da anlayacaktır."