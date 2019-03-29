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Odatv'den siyonist salvolar! Şimdi de MOSSAD ajanı yazarı terör devletini savundu

Karanlık Odatv, Siyonist İsrail’in Golan Tepeleri’ni işgalini savunarak büyük bir skandala imza attı. Sitede MOSSAD ajanı Rafael Sadi imzasıyla yayımlanan yazıda, Gazze’yi resmen yerle bir eden terör devleti İsrail’in kendisine tehdit ve saldırı olmadan kimseye saldırmadığı savunuldu.

29 Mart 2019 Cuma 16:51
Odatv'den siyonist salvolar! Şimdi de MOSSAD ajanı yazarı terör devletini savundu

Yeniakit.com.tr

İslam ve Müslüman Türk milletine karşı medyanın tetikçi web sitesi Odatv'de siyonist terör devleti İsrail savunulmaya devam ediyor. Karanlık Odatv, şimdi de ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail egemenliğinde sayan başkanlık kararını savundu. Sitede kamuoyunda terör devleti İsrail'in istihbarat ağı MOSSAD'ın ajanı olarak bilinen Rafael Sadi imzasıyla yayımlanan yazıda, Golan Tepeleri'nin aslında İsrail toprağı olduğu ve bu ülkenin kendisine yönelik herhangi bir tehdit ya da saldırı olmadan kimseye saldırmadığı cümlelerine yer verildi. Odatv'nin Gazze'yi adeta yerle bir eden, Kudüs ve Batı Şeria'daki Müslümanlara büyük zulümler yaşatan terör devletini barış timsali olarak göstermesi kamuoyunda büyük tepki çekti.

MOSSAD ajanından skandal ifadeler!

Sadi, yazısında siyonist yahudi devletinin Arap devletlerinin hedefinde olduğu yalanına imza atarak, "Suriye yönetiminin de diğer Arap ülkeleri gibi amaçları İsrail'i bu coğrafyadan silmek ve denize dökmekti. 67’de 6 gün savaşında da aynı ideoloji ile İsrail'e saldıranlar arasında Suriye de vardı ve bu kez GOLAN tepeleri 9 ve 10 Haziran günlerinde İsrail Ordusunun hakimiyetine geçti." dedi.

"52 yıldır İsrail kuzeyinde yaşayan vatandaşlar Golan tepeleri endişesi olmadan yaşamlarına devam ediyorlar. Bu bölgedeki en önemli yerleşim birimi ise KİRYAT ŞMONE ve oradaki Türk Kibutz'u HAGOSHRİM’dir." diyen terör devleti İsrail destekçisi Sadi, İsrail'in gerçekleştirdiği katliamları ise görmezden geldi.

Yalana bak! "İsrail tehdit olmadan saldırmaz"

Sadi, okuyanı güldüren yazısında İsrail'in saldırgan politikalarını savunarak şu hezeyanları kustu:

"İsrail’e göre; İsrail kendisine saldırı ve tehdit olmadan kimseye saldırmamaktadır. Yine İsrail’in iddiasına göre; Kuzey sınırında 52 senedir sükunet mevcuttur. Eski, duruma dönülmeyeceğini sanırım kendileri anlamıştır. Anlamayanlar da anlayacaktır."

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:18
  1. Ordu
  2. Rafael Sadi
  3. Oda TV operasyonu
  4. Mossad
  5. Golan Tepeleri

YORUM YAZ

  • DayıDayı42 dk önce
    Bu günler iyi günler Siyonistler zaman azalıyor .
  • KİM KİMİN DOSTUBU YAHUDİLERİNDE NEÇOK DOT EDİNMİŞ TÜRKİYEDE UYUYAN KOMİNİSTLERDE TÜRKİYE RUSYA ÇİN VENEZUELE BİZİM KOMİNİSTLER BUNADA DÜŞMAN KAFALARI KARİŞTİKİM KİMİN DOSTUBU YAHUDİLERİNDE NEÇOK DOT EDİNMİŞ TÜRKİYEDE UYUYAN KOMİNİSTLERDE TÜRKİYE RUSYA ÇİN VENEZUELE BİZİM KOMİNİSTLER BUNADA DÜŞMAN KAFALARI KARİŞTİ1 sa önce
    ODA TEVECİLER HADİSNEDİR GEREK VARMI DEYİP DURUYOLARDI ULAN BUNLAR KOMİNİST DERDİM MEĞER PARA İSRAİLDEN GELİYOMUŞ BUNLAR YAHUDİ DOSTUYMUŞ HERŞEY YAVAŞ YAVAŞORTAYA ÇIKIYO
  • Nazif GürçayNazif Gürçay1 sa önce
    Sütü bozuk israilin köpeği.Biz yahudiyi senden öğreneceğiz,yoksa Rabbimden mi
  • salihsalih2 sa önce
    Suriyenin kuzeyini kim zayıflatı ise güney deki Galon tepelerinden o mesuldur!!
  • AlperAlper2 sa önce
    50 yıldır kimsenin sesi çıkmadığı gibi bir de Esad, z alım falan,İsrail'e destek,kim bunlar,solcular mı?İsrail sayenizde tohum Sata Sata köşe ama biz bir mühendise parayı basıp ,yerli tohum ,üretmek yok.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Sizin, Askerleriniz Silahsız Masum İnsanları Öldūrūyorlar. Yalancı Şerefsiz Hain Alçak. İşgalci, Katil İsrail.

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