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Odatv'den öğretmene operasyon: Zemzem içirmek 'suç' oldu!

Gaziantep Şehitkamil Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu’nda öğrencilerine zemzem ikram eden ilkokul öğretmeni Arif Özbek, Oda TV'nin hedefi oldu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 20:45

 yeniakit.com.tr  özel 

Gaziantep Şehitkamil Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu’nda görevli öğretmen Arif Özbek'in öğrencilerini kıbleye dönerek zemzem içirmesi, toplumun dini değerlerinden bihaber olan ve bu değerleri sürekli aşağılayan OdaTV'nin hedefi oldu.

İSLAM DÜŞMANLIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Arif Özbek öğretmeni skandal bir şekilde hedef alan operasyonel karanlık Odatv, öğrencilere zemzem içmenin adabının öğretilmesinden rahatsız oldu. Bu davranışı skandal olarak duyuran operasyonel site, 'İslam düşmanlığı'nı bir kez daha gösterdi.

ZEMZEM İÇMEK SKANDALMIŞ

Manşetinde öğretmenin öğrencilerine sanki kötü bir şey yaptırıyormuş gibi bir algı oluşturan karanlık Oda, "Skandal görüntüler! Öğretmen öğrencileri kıbleye çevirdi ve sonra bakın ne yaptırdı..." başlığını kullandı.

OKUL MÜDÜRÜNÜ ARAYARAK "ÖĞRETMENE SORUŞTURMA AÇACAK MISINIZ" BASKISI

Dinsizliği yaymak için elinden geleni yapan Odatv arsızlıkta da zirveyi buldu. Haberi yaptıktan sonra utanmadan Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu'nu arayarak Müdür Ömer Boztaş'a ulaşan operasyonel site, "Öğretmeni okuldan alacak mısınız?" diye sorarak baskı oluşturmaya çalıştı.

İşte Odatv'nin skandal manşeti:

VATANDAŞTAN BÜYÜK TEPKİ

Vatandaşlar, algı operasyonu yapmaya çalışan Oda TV'nin bu skandal haberine, kendi sitelerinde ve sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar skandal haber için "Yılın bomba haber ödülü size verilmeli", "Haber başlığını okuyunca çocukları kıbleye çevirip kesti zannettim", "Bira içirseydi bunu haber yapar mıydınız?" tepkilerinde bulundu.

İşte sosyal medyada ve kendi sitelerindeki tepkilerden bir kısmı:

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 20:45
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