Odatv’den kıble ve zemzem düşmanlığı

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Provokatif yayınlarıyla bilinen Odatv isimli internet sitesi şimdi de dinimizin değerlerine saldırıyor. Bir okulda öğretmenin öğrencilerine zemzem suyu içirmesini 'suç' gibi göstermeye çalışan Odatv, haberi “Skandal görüntüler… Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirdi ve bakın ne yaptırdı” başlığıyla vererek din düşmanlığını yine gözler önüne serdi.

BU KIŞKIRTICILIKTIR

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, “Bir öğretmen öğrencilerine zemzem suyu ikram etmişse bunun anormal ne tarafı olabilir? Yani zemzem suyu ikram etmek bu ülkede yasak mı? Hukuka aykırı mı? Bu yönüyle bakmak gerekiyor. Bir öğretmen umreye gitmiştir. Gelince öğrencilerine zemzem suyu ikram etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ama bunu kalkıp da haber yaparak kışkırtıcılık yapmak, ayrımcılık yapmaktır. Bu da yasalara aykırıdır. Suçtur. Hele bunu provokatif bir amaçla yapıyorsa daha da hukuku zedeleyen bir şeydir. Odatv her zaman bu tür yöntemlere başvurmakla, yayın yapmakla kendisini görevli sayıyor. Bunu da toplum nezdinde, vatandaşlar arası ayrımcılığa teşvik eden bir davranış olarak görüyorum ve bu tür yayınları da kınıyorum” dedi.

DEĞERLER EĞİTİMİ SUÇ DEĞİL

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise, “Okullarımız bizim eğitim müesseselerimiz ve göz bebeğimiz. Okullarımızda öğretmenlerimiz hem seçilirken hem yetiştirilirken çok özenle yetiştirilmiş özenle seçilmiş insanlardır. Öğretmenlerimiz okullarımızda hem ilim öğretiyorlar hem de değerler eğitimi veriyorlar. Anayasa gereği din eğitimi de veriliyor. Değerler eğitimi suç değil. Ve okullardaki din dersleri anayasaldır. Anayasa gereğidir. Öğrencilerine zemzem suyu ikram eden öğretmenimiz de çocuklarımıza değerler eğitimini uygulayarak öğretmiş bunun neresi kötü. Kötü olan o habercilerin niyetleridir. Niyetleri de belli; Provokasyon” şeklinde konuştu.

Din-Bir-Sen Eski Genel Başkanı Lütfi Şenocak da, “Odatv kurulduğu tarihten itibaren müslümanların aleyhine yapmış olduğu propagandalarla zaten kendisini bu noktada göstermiştir. Ülkemizin ve insanlığın en fazla ihtiyaç duyduğu manevi değerlerin yaşanabileceği bir ortamda bir öğretmen arkadaşımız çocuklara zemzem suyunu içirmesi kadar güzel olan bir şey yoktur. Orada bunu alıpta çok saklı noktalara taşımak ancak Odatv’nin işidir. Lanetle kınıyoruz. Biz çocuklarımıza ilk doğduğu zaman kulağına ezan okuyoruz ve besmeleyle onu en güzel şekilde yetiştirmeye çalışırız. Odatv ve ona benzeyen tv’ler ne yaparsa yapsın ahlakımızı ve toplumumuzun manevi değerlerini zedeleyemeyeceklerdir. Biz müslüman toplum olarak onlara fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.