Odatv'den bir algı operasyonu daha! Eğitim-Bir-Sen'e çamur atmaya kalktılar
Odatv yalan haberler üretmeye devam ediyor. Yeni algı operasyonunda Eğitim-Bir-Sen'i hedef alan odatv, katılımın üst düzey olduğu kongrede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görmezden gelerek skandala imza attılar.22 Şubat 2019 Cuma 21:14
Odatv, 'Milli Eğitim Bakanı o kongreye neden katılmadı' başlıklı haberinde hem Eğitim-Bir-Sen'i hem de AK Parti'yi hedef aldı. Haberde, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Eğitim-Bir-Sen olağan kongresine, hükümet ve bürokrasiden katılım az olduğunu ve tek bir bakanın dahi katılmadığı iddia edildi. Bu iddianın hemen altında Fuat Oktay'ın adının geçtiği teşekkür mesajını paylaşan Odatv, böylelikle kendini yalanlamış oldu.
Cumhurbaşkanı vekilini görmezden geldiler
Eğitim-Bir-Sen'in olağan kongresine hükümet tarafından katılım olmadığını belirten Odatv, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görmezden geldiler.
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