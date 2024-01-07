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Gündem Odatv Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik: Ak Parti’ye FETÖ vari çirkin operasyonlar yapılıyor
Gündem

Odatv Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik: Ak Parti’ye FETÖ vari çirkin operasyonlar yapılıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-07 11:47:00 -

Odatv Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik katıldığı canlı yayında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kardeşi hakkındaki iddialara yönelik, "Aday isimleri ortaya çıktı hemen Özlem Zengin'in kardeşi ile ilgili bir iddia bir operasyon. Hem de FETÖ vari bir operasyon, çirkin" dedi.

Yerel seçimlere geri sayım başladı. AK Parti’nin aday tanıtım toplantısı tanıtımı öncesi AK Parti’nin Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kardeşi hakkında ortaya atılan iddialar Ankara'yı karıştırmıştı. İddiaların ortaya atıldı dönem de göz önünde bulundurulduğunda maksatlı yapıldığı anlaşılan haberler kamuoyuna servis edildi. Yurtdışında firari olan FETÖ iltisaklı ve devlet aleyhinde iddialarda bulunan hesaplar bu haberlere destek paylaşımı yaptı.

 

Özlem Zengin cephesi ise AK Parti’nin aday tanıtımı öncesi peş peşe servis edilen operasyonel haberlere dikkat çeken Odatv'yi doğrulayarak "Bakışınız doğru davacı olduk" açıklamasında bulundu.

Odatv Yazı İşleri Müdürü Can Can Özçelik Habertürk'te katıldığı canlı yayında olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"FETÖ VARİ OPERASYONLAR"

Turgut Altınok'un Ankara'da Mahsur Yavaş'ın karşısında güçlü bir aday olduğunu söyleyen Özçelik aday açıklamalarından hemen önce operasyonlar düzenlendiğini söyledi. Turgut Altınok'un kızının daha önce AK Parti’nin aleyhine attığı tweetlerin tekrar dolaşıma sokulduğu ve Özlem Zengin kardeşi hakkındaki haberleri anlatan Özçelik şunları dile getirdi;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Aday isimleri ortaya çıktı hemen ardından bu operasyonlar başladı. Özlem Zengin'in kardeşi ile ilgili bir iddia bir operasyon. Hem de FETÖ vari bir operasyon yani çirkin."

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Yorumlar

Uğur

Oda TV güya Ak Parti'yi savunuyorsa ve hele hele Özlem Zengin'i savunuyorsa Ak Parti'ye asıl operasyonu neredeyse kesin olarak Oda TV ve Özlem Zengin yapmaktadır. Nokta.

Neco

Özlem zengin denen kadın bu ülkeye en büyük kazigi ahlaksızlığı getiren kadındır.Kadinin dediği esastiri bu ülkeye getiren aileleri yıkan kadındır.bu kadının nesini savunuyorsunuz.bu ülkeye feto kadar zarar vermiştir.
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