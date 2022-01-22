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Gündem Odatv yazarı Müyesser Yıldız, istemeden yumurtladı! Sedef Kabaş'a destek olayım derken...
Gündem

Odatv yazarı Müyesser Yıldız, istemeden yumurtladı! Sedef Kabaş'a destek olayım derken...

Odatv yazarı Müyesser Yıldız, Sedef Kabaş'ın ters kelepçe tiyatrosuyla algı operasyonuna katılayım derken itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 23:58:00 - 2022-01-23 00:28:09

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden, kamuoyu tarafından da "yalan eğitmeni" olarak bilinen Sedef Kabaş, gözaltındayken ters kelepçe tiyatrosu oynadı. Sonradan çıkan görüntülerde Sedef Kabaş'ın algı operasyonu elinde patlarken muhalif kesim Kabaş'ın oltasına balıklama atladı. 

Odatv yazarı Müyesser Yıldız, Sedef Kabaş'ın ters kelepçe tiyatrosuyla algı operasyonuna katılayım derken pot kırdı.

Yıldız, 'askeri casusluk'tan gözaltına alınan kendisinin bile böyle alınmadığını itiraf etti. Sedef Kabaş'ın algı operasyonuna katkıda bulunmak isteyen Yıldız, Kabaş'ın sahtekarlığını istemeden gözler önüne sermiş oldu.

Müyesser Yıldız, şu itirafta bulundu:

Kim bu polislerin sıkı sıkıya tuttuğu kadın? Cinayet mi işledi? Çocuk tecavüzcüsü mü? Yoksa Meriç'ten kaçmaya çalışırken yakalanan bir terörist mi?

"Askeri casusluk"tan gözaltına alınan ben bile böyle götürülmemiştim!..

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