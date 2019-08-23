Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

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Odatv'ye veryansın ederek ayrılan gazeteci yazar Nihat Genç, Veryansın Tv isimli internet sitesi kurdu.

Daha önce Youtube video paylaşım sitesinde bir kanal açan ve burada değerlendirmelerde bulunan Nihat Genç, yeni bir adım daha atarak VeryansinTv.com adlı bir haber sitesini açtı.

Genç'ten Odatv'ye 'veryansın'!

Nihat Genç, Odatv'nin özellikle İstanbul seçimlerinden sonra çok yanlış bir yola girdiğini belirterek, artık OdaTv'de yazamayacağını söylemiş ve sert eleştirilerde bulunmuştu. Genç, Odatv'nin Canan Kaftancıoğlu, Eren Erdem, Ekrem İmamoğlu gibi isimlere verdiği desteğe tepki göstermişti. Bu gelişmenin ardından Nihat Genç'e Odatv okuyucusundan da destek gelmişti.

Daha önce Odatv'nin sahibi Sobacıoğlu Soner Yalçın ve hocası Yalçın Küçük'ün terör örgütü PKK ile bağlantısı deşifre olmuştu.

Odatv okuyucusu VeryansınTv'ye kayacak

Bu gelişmeler ışığında, Nihat Genç'in yeni bir internet sitesi açmasıyla Odatv'deki Ulusalcı okuyucunun VeryansınTV'ye kayacağı değerlendiriliyor.

"Merhaba ve İlk yemin" başlığıyla yayına başladı

Haber sitesi yayınına "Merhaba ve ilk yemin" başlıklı açılış bildirisiyle başladı.

İşte o bildiri:

Bu sitede yazıp çizip çalışan hepimizin, ilk gençlik yıllarından beri hayal ettiği tam bağımsız, kimseye eyvallahı olmayan yepyeni bir haber sitesiyle karşınızdayız.

Allah bizleri mahcup etmesin.

Anayasaya, hukuka, ülkemizin toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarımıza ve kadim kültür ve tarihimize ve cumhuriyet değerlerine ve insan hakları değerleri ve doğaya ve çevreye saygılı olmak, bu toprağın suyunu içmiş çocuklar olarak, karşınızda ilk yeminimiz olsun.

Hakikate bağlı, dürüst, temiz, açık, sorumlu haberler yapmak, ilk taahhüdümüz olsun.

Bizler gibi canı yanmış, hakkı yenmiş, altta kalmış, sesi boğulmuş, itilmiş, dışlanmış, sürülmüş insanların önce arkadaşı sonra avukatı olabilmek, ikinci sözümüz olsun.

Egemenlik haklarımıza ve toprak bütünlüğümüze yan bakan kimse teşhis etmek, teşhir etmek, rezil etmek, doğduğuna pişman etmek boynumuzun borcu olsun.

Hırsızın, yalancının, sahtekârın, işbirlikçinin yakasına yapışmak her günkü en acil birinci derdimiz olsun.

VeryansinTv.com size, bize, memlekete hayırlı olsun.

Yaşasın Cumhuriyet!

Yaşasın boynunu kimseye eğmeden cumhuriyete sahip çıkan, hiç kimseye eyvallahı olmadan bu toprakları bağımsız kılmak uğruna, üretmek ve bölüşmek için çırpınıp hayatlarını feda eden Cumhuriyet çocukları!

Veryansın Tv