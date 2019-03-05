Odatv ve Euronews'ten hortumcu Cem Uzan'ı aklama yarışı! Müzakereyi 'kazandı' diye verdiler

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Firari hortumcu Cem Uzan'ın açtığı davada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi "kendi aranızda müzakere edin" kararı vermesinin ardından Euronews'i kaynak gösteren Odatv, avukatının söylemine dayanarak hortumcunun sözcülüğü yaptı.

'Cem Uzan kazandı' yalanı

Cem Uzan'ın Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandığını iddia eden Euronews ve Odatv'nin haberlerinde "Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan iş adamı Cem Uzan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çocuklarının dondurulan mal varlıkları ile ilgili Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandı." denildi.

Hortumcunun sözcülüğüyle algı operasyonu

Uzan'ın avukatı Matthias Pujos'un "Bu büyük bir zafer çünkü mahkeme Uzan'ı ve Türkiye'yi bir araya gelip bu sorunu çözmek için müzakere etmeye çağırıyor" dediği ifadeyi çarpıtarak algı operasyonu yapan Euronews ve Odatv, Uzan'ın sözcülüğünü yaparak psikolojik üstünlük sağlamaya çalışması manidar karşılandı.

Türkiye ile anlaşmak istediğini daha önce beyan eden avukatın bu sözlerinin çarpıtılması, "Hortumcudan ne kadar aldılar?" yorumlarına neden oldu.

İşte Odatv'nin o haberi: