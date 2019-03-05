0553 313 94 23

Odatv ve Euronews'ten hortumcu Cem Uzan'ı aklama yarışı! Müzakereyi 'kazandı' diye verdiler

Firari hortumcu Cem Uzan'ın sözcülüğüne soyunan Euronews ve Odatv, avukatın "Mahkeme Uzan'ı ve Türkiye'yi bir araya gelip bu sorunu çözmek için müzakere etmeye çağırıyor" sözlerine rağmen "Cem Uzan kazandı" ifadeleriyle algı operasyonuna kalkıştı.

05 Mart 2019 Salı 18:32
Odatv ve Euronews'ten hortumcu Cem Uzan'ı aklama yarışı! Müzakereyi 'kazandı' diye verdiler

 yeniakit.com.tr 

Firari hortumcu Cem Uzan'ın açtığı davada,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi "kendi aranızda müzakere edin" kararı vermesinin ardından Euronews'i kaynak gösteren Odatv, avukatının söylemine dayanarak hortumcunun sözcülüğü yaptı.

'Cem Uzan kazandı' yalanı

Cem Uzan'ın Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandığını iddia eden Euronews ve Odatv'nin haberlerinde "Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan iş adamı Cem Uzan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çocuklarının dondurulan mal varlıkları ile ilgili Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandı." denildi.

Hortumcunun sözcülüğüyle algı operasyonu

Uzan'ın avukatı Matthias Pujos'un "Bu büyük bir zafer çünkü mahkeme Uzan'ı ve Türkiye'yi bir araya gelip bu sorunu çözmek için müzakere etmeye çağırıyor" dediği ifadeyi çarpıtarak algı operasyonu yapan Euronews ve Odatv, Uzan'ın sözcülüğünü yaparak psikolojik üstünlük sağlamaya çalışması manidar karşılandı. 

Türkiye ile anlaşmak istediğini daha önce beyan eden avukatın bu sözlerinin çarpıtılması, "Hortumcudan ne kadar aldılar?" yorumlarına neden oldu.

 

İşte Odatv'nin o haberi:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:32
  1. Cem Uzan
  2. Matthias Pujos
  3. Cem Uzan AİHM
  4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Düzce'de FETÖ'nün "mahrem imamları" davası
    1. GÜNCELLEME - Düzce'de FETÖ'nün "mahrem..
    2. Tekin ,son Belediye Meclis..
    3. Bahis çetesinin elebaşını Interpol..
    4. “Burası Türkiye Burada İş Var”..
    5. Çukur siyaseti mağdurların ilk anahtar..
    6. İş makinelerinin üzerine çığ düştü
    7. CHP Büyükşehir Adayı Seçer projelerini..
    8. Hain saldırının 20. yılında şehitler..
    9. Öğrencilerin otostopla bindikleri..
    10. ETB Başkanı Hakan Oral: “İş dünyası..
    11. İçişleri Bakanı Soylu: “2018 yılı, son..
    12. İzmir’de İYİ Parti’den toplu istifa
    13. Başkan Sekmen’den 31 Mart seferberliği
    14. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    15. 'Gerici' CHP'den AYM'ye skandal..
    16. İş dünyasından istihdam seferberliğine..
    17. Malatya'da akıl almaz olay! Tren..
    18. Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya..
    19. FETÖ'nün yeniden yapılanmasına büyük..
    20. "Terör örgütlerinin ağzıyla konuşanlar..
    21. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    22. Irak'ta 100 bin Ezidi DEAŞ nedeniyle..
    23. Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un..
    24. "İhracatımızdaki artışı kalıcı hale..
    25. AK Parti'nin Esenyurt mitingi
    26. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına..
    27. Vefat eden babasının tişörtünü giydi!..
    28. Terör mağdurları konutlarına kavuştu
    29. Gaziantep'te duruşma çıkışı kavga: 5..
    30. Elazığspor, teknik direktör Serhat..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar