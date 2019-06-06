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Odatv tahrik ediyor, Bakanlık ve hükümet açıklama üstüne açıklama yapıyor

Odatv isimli tetikçi medya organı, Yeni Akit Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’ın FETÖ ve ETÖ’ye yönelik sözlerini, “TSK Generallerine” söylediği yönünde algı oluşturup medya lincine tabi tutarken, hükümetin ve MSB'nin bu lince katılması dikkat çekiyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 18:51

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akit TV'de yayınlanan programda Ergenekon ve Fetullahçı Terör Örgütü militanlarına yönelik sert ifadeleri sonrasında Odatv ve Kemalist medya organlarının hedef tahtasına oturtması sonucunda medya lincine tabi tutulan Yeni Akit Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan'ın sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değildir” ifadelerini kullandı.

FETÖ ve sol- emperyalist Kemalistlerin ele ele vererek çarpıttığı

2 Haziran Pazar akşamı yayınlanan Ters Kutuplar programındaki Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'ın konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde geçmişte yuvalanan darbeci zihniyetin artık geride kaldığı belirtilerek Ergenekon ve FETÖ’cü zihniyetin hakimiyetinin kırıldığı ifade edilmişti. Programın ardından FETÖ’cü sosyal medya hesapları ile Odatv’nin medya lincine tabi tutulan Alan ve Akit tv’ye karşı, hükümet de FETÖ’cü sosyal medya hesapları ile sol-Kemalist medya organlarının oyununa gelerek Akit’e karşı açıklamalar yayınladılar. İlk olarak FETÖ’cü “Kaç saat oldu” adlı twitter hesabından başlatılan algı operasyonuna daha sonra Odatv ve Cumhuriyet gibi emperyalist sol çizgideki sol medya organları katıldı.

Hükümet ve Akar tekrar tekrar açıklama yapıyor

Alan’ın hedef gösterilmesi akabinde önce Savunma Bakanlığı, ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, daha sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve son olarak tekrar Hulusi Akar, Akit TV’ye karşı açıklama yaptı. Türkiye’nin içinden geçtiği hassas süreçte TSK mensuplarınca gerçekleştirilen Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi operasyonları sonuna kadar destekleyen Akit Medya Grubu’na karşı, TSK ve hükümet düşmanı çevreler tarafından köpürtülen linç operasyonuna hükümet ve Bakan Akar’ın katılması dikkat çekiyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 18:51
  1. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
  2. Akit TV
  3. Ergenekon
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Odatv
  6. Kemalist medya
  7. Kemalist
  8. Ters Kutuplar
  9. Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan
  10. Türk Silahlı Kuvvetleri
  11. FETÖ
  12. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  13. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  14. Hulusi Akar
  15. Suriye
  16. Fırat Kalkanı
  17. Zeytin Dalı
  18. Akit Medya Grubu
  19. TSK
  20. Bakan Akar

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 9 dk önce
    Kimse Karanlık Odanın Algı Operasyonlarına Kanmasın. Onların Zihniyeti Kötū. Hiç Şüphesiz ki.

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