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Gündem Odatv kıvırtmadan duramıyor! 'Dansöz'lük uğruna darbecileri bile meşrulaştırdılar
Gündem

Odatv kıvırtmadan duramıyor! 'Dansöz'lük uğruna darbecileri bile meşrulaştırdılar

Kadın bedeninin 'cinsel obje' olarak kullanıldığı dansözlüğü Türk milletinin kültürü olarak lanse eden Odatv, ekonomik kriz çığırtkanlığından sonra şimdi de 'dansözlük krizi' ortaya attı. Genelevleri savunan manşetlerinden sonra dansözlüğün de avukatlığına soyunana Odatv, 1980 darbecilerini meşrulaştıracak kadar ileri gitti.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 00:43:00 -
Odatv kıvırtmadan duramıyor! 'Dansöz'lük uğruna darbecileri bile meşrulaştırdılar

 yeniakit.com.tr 

Odatv fuhşun yapıldığı genelevlerden sonra şimdi de kadın bedeninin teşhir edildiği, alkol masalarına meze olan ‘dansözlüğü’ savundu.

Bir yandan feminist çetelere işgüzarlık yaparak kadın hakları vurgusu yaparken diğer yandan da kadın bedeninin cinsel obje olarak kullanıldığı dansözlüğü ‘60 yıldır çözülmeyen kriz’ başlığıyla okuyucularına sunan Odatv kıvraklığıyla dansözlere taş çıkardı.

Menderes dönemini baskı ve yasak dönemi olarak gösterdi

Dansözlüğün, bu milletin kültür parçası olduğunu iddia ederek Türk-İslam milletini müstehcen bir millet anlayışı kalıbına sokan Odatv, CHP’nin yıllarca süren zulmünden sonra Müslümanlara iade-i itibar yapan Adnan Menderes döneminde, dansözlerin yasaklandığını söyleyerek söz konusu haberde şu ifadelere yer verdi:

Dansözler, 1950 yıllarda sadece filmlerde yer alır ya da dergi kapaklarını süslerdi. Menderes dönemi ise bir baskı ve yasak fırtınası estirdi. Dansöz bu kültürün bir parçasıydı ama televizyonda görülmesi yasaktı.

'Dansöz'lük uğruna darbecileri meşrulaştırdı

ABD‘nin ‘Bizim çocuklar kazandı’ dediği 1980 darbecilerinin, dansözlüğün önündeki engelleri kaldırarak kendilerine hediye verdiklerini söyleyen Oda tv, “1980’li yıllara gelindiğinde 12 Eylül’ün hediyesi dansöz oldu.” ifadeleriyle ‘dansözlük’ uğruna darbecileri bile meşrulaştıracak kadar ileri gitti.

Hükümeti hedef alarak 'ekonomik kriz' çığırtkanlığı yapan Odatv'nin şimdi de 'dansöz krizi' başlığıyla yaptığı haber, 'Odatv kıvırtmadan duramıyor' yorumlarına neden oldu.

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