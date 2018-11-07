THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

odatv, İhsan Şenocak’ı hedef gösterdi!

Adnan Oktar işbirlikçisi karanlık odatv, İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak’ı “Sıla eleştirisi” üzerinden hedef gösterdi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:07
odatv, İhsan Şenocak’ı hedef gösterdi!

 yeniakit.com.tr  Karanlık odatv provokatif haberlerine devam ediyor. Müslüman kesim hakkında sürekli zorlama haberler yapan Adnan Oktar işbirlikçisi odatv, bu kez İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak’ı hedef gösterdi.

Akit’in röportajını hazmedemedi

Gazetemiz Akit’in Şenocak Hoca ile yaptığı röportajı yayınlayan provokatif haber sitesi, “Dincilerin hedefinde Aile Bakanı var” başlığıyla, İhsan Şenocak’ı açıkça hedef gösterdi, sözlerini çarpıttı.

Kadın düşmanı gibi gösterdi

İhsan Hoca’yı kadın düşmanı gibi göstermeye çalışan odatv şunları yazdı:

Yeni Akit gazetesi, Ahmet Kural tarafından şiddete maruz kalan Sıla’ya ‘yanındayız’ diyerek destek veren Aile Bakanlığı’nı hedef göstermeye devam ediyor.

Yeni Akit, Diyanet tarafından kadınlara yönelik sözleri nedeniyle işine son verilen İlahiyatçı İhsan Şenocak’la röportaj yaptı.

Şenocak, gayri ahlaki ilişkilerin önlenmesi konusunun devlet eli ile bir çözüme kavuşturulması gerektiğini ileri sürdü. TV ekranlarında yer alan kişilerin hayat tarzlarının toplumda yozlaşmaya sebep olduğunu söyleyen Şenocak, ‘Ekranlardan da ahlaksız, irfansız, iffetsiz bir hayatı anlatıyorlar. Her şey paraya, üne, şehvete dayalı. Bizim nazarımızdaki ünlüler Allah Resulü’nün (a.s.) ashabıdır, alimlerdir, ulemadır’ dedi.

Eda Küçükkaya sessizliği

Karanlık oda, CHP'li eşi İsmail Küçükkaya'dan dayak yiyen Eda Küçükkaya'yı görmemiş, kadına şiddet kendi kesiminden gelince sessiz kalmıştı. Bu tutumu eleştirilen sözde haber sitesi, Küçükkaya'yı isim vermeden, bir gazete küpürü ile eleştirmek zorunda kalmıştı. 

Kemalistler isim vermeden İsmail Küçükkaya’yı eleştirdi!

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:07
  1. odatv
  2. ihsan şenocak
  3. odatv ihsan şenocak'ı hedef gösterdi
  4. aile bakanı
  5. Ahmet Kural
  6. Sıla

YORUM YAZ

  • ŞanlıurfaŞanlıurfa27 dk önce
    Yazınızdan dolayı Tebrik ederim. TV Program, Film ve Dizilerinde "İSLAMİ DEĞERLERE GÖRE BİR DİZİ VEYA FİLM DEĞİLDİR" yazısı yazılması lazım Yeni nesil bunun bilincinde değil
  • engineerengineer39 dk önce
    hedefte olan İslam ve Müslümanlar, Allah'ın dinini söndürmeye çalışanlar kime savaş açtıklarının farkında değiller,kısa zaman içerisinde derslerini alacaklar, Allah cc imhal etmiş asla ihmal etmemiştir, Allahım kafirlere verdiğin mühleti kudretinle bitir,amin.
  • abdullahabdullah44 dk önce
    BURASI İSLAM DİYARI, SEN BEĞENMİYORSAN GİT ROMAYA "ÖZGÜR" RUMUZLU
  • Hoca Hoca 49 dk önce
    Yanlış başlık dinsizlerin hedefinde Şenocak daha oturur
  • özgünözgün58 dk önce
    ....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Endoskopi nedir?
  1. Endoskopi nedir?
  2. Sadece 1 dakikada uyutmak varken..
  3. Balıkçıların ağlarına Uçar Balığı..
  4. 'Bilgisayar oynamayı bırak' diyen..
  5. Katık ayranı nedir?
  6. Ünlü teknik direktör Fenerbahçe'yi..
  7. Ölüler, 24 Haziran seçimlerinde..
  8. Akıllara durgunluk veren olay!..
  9. Seçimden sonra ilk kez!.. Trump saat..
  10. AB'den dikkat çeken İran açıklaması!
  11. Trump seçim sonrası saat verdi!
  12. Ülkemizde 300 çeşit civarında çorba..
  13. Harran Üniversitesi Rektörü kim oldu?
  14. CHP-FETÖ ilişkisi MASAK raporunda!
  15. Milyonları ilgilendiren karar! Bir..
  16. Silaha değil teleskopa heveslendirin
  17. Dolar ve euro ne kadar? 6 Kasım dolar..
  18. Galatasaray'dan dev sponsorluk..
  19. Başkentte çocuklar meclis üyeliği için..
  20. CHP Üsküdar belediye başkan adayı..
Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

Günün Karikatürü

7 Kasım 2018
Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak