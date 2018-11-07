odatv, İhsan Şenocak’ı hedef gösterdi!

yeniakit.com.tr Karanlık odatv provokatif haberlerine devam ediyor. Müslüman kesim hakkında sürekli zorlama haberler yapan Adnan Oktar işbirlikçisi odatv, bu kez İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak’ı hedef gösterdi.

Akit’in röportajını hazmedemedi

Gazetemiz Akit’in Şenocak Hoca ile yaptığı röportajı yayınlayan provokatif haber sitesi, “Dincilerin hedefinde Aile Bakanı var” başlığıyla, İhsan Şenocak’ı açıkça hedef gösterdi, sözlerini çarpıttı.

Kadın düşmanı gibi gösterdi

İhsan Hoca’yı kadın düşmanı gibi göstermeye çalışan odatv şunları yazdı:

“Yeni Akit gazetesi, Ahmet Kural tarafından şiddete maruz kalan Sıla’ya ‘yanındayız’ diyerek destek veren Aile Bakanlığı’nı hedef göstermeye devam ediyor.

Yeni Akit, Diyanet tarafından kadınlara yönelik sözleri nedeniyle işine son verilen İlahiyatçı İhsan Şenocak’la röportaj yaptı.

Şenocak, gayri ahlaki ilişkilerin önlenmesi konusunun devlet eli ile bir çözüme kavuşturulması gerektiğini ileri sürdü. TV ekranlarında yer alan kişilerin hayat tarzlarının toplumda yozlaşmaya sebep olduğunu söyleyen Şenocak, ‘Ekranlardan da ahlaksız, irfansız, iffetsiz bir hayatı anlatıyorlar. Her şey paraya, üne, şehvete dayalı. Bizim nazarımızdaki ünlüler Allah Resulü’nün (a.s.) ashabıdır, alimlerdir, ulemadır’ dedi.”

Eda Küçükkaya sessizliği

Karanlık oda, CHP'li eşi İsmail Küçükkaya'dan dayak yiyen Eda Küçükkaya'yı görmemiş, kadına şiddet kendi kesiminden gelince sessiz kalmıştı. Bu tutumu eleştirilen sözde haber sitesi, Küçükkaya'yı isim vermeden, bir gazete küpürü ile eleştirmek zorunda kalmıştı.

Kemalistler isim vermeden İsmail Küçükkaya’yı eleştirdi!