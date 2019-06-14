Odatv, FETÖ ve Kemalistlerin tahrik ettiği teröristlerin saldırısına uğrayan Murat Alan'dan ilk açıklama!

Geçtiğimiz günlerde Akit TV yayınında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ergenekoncu generalleri kasdederek söylediği sözler bağlamından koparılarak FETÖ’cü sosyal medya hesapları ve Odatv tarafından yayınlanan Murat Alan, evinin önünde saldırıya uğradı.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Alan, Akit TV'ye konuştu.

'Vatan sağolsun' derim

İşte Murat Alan'ın açıklamaları....

Sadece bana yönelik bir saldırı değil bu. AK Parti iradesine saldırı, Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı bu. Türkiye'deki derin yapının karanlık Odatv'nin, Sözcü'nün, Yeniçağ'ın ordu içerisindeki belli grupların şahsıma yönelik değil, Türkiye'yi eski günlerine döndürmeye yönelik... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın binbir emekle kurduğu Türkiye'yi 17 yılda getirdiği noktadan ger, götürmeye yönelik bir saldırı bu. Bana bir şey olursa 'vatan sağolsun' derim. Ama bu ülkenin ilmik ilmik işlenmiş sivil iradesine yönelik saldırı.

3-4 zibidinin yapacağı iş değil

Abdest aldım, camiye giderken saldırdılar. Araç içerisinde pusuya yatmışlar. Daha önceden keşif yaptıkları belli. 3-4 zibidinin yapacağı iş değil bu. İkametgahımızı bilen, beni tanıyanların işi bu.

Olayın takipçisi olacağız

Olayın kesinlikle takipçisi olacağız. Ama ben değil bu Cumhurbaşkanımızın iradesine saldırı. AK Parti'nin bu işi takip etmesi lazım. Bizim hükümetimizde bizim dönemimizde bize yaptıklarına bakın.

Odatv, FETÖ ve Kemalistler tahrik etti magandalar harekete geçti! Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!

Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler