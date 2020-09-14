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Medya OdaTV
Medya

OdaTV

Yayın hayatına adımını attığı zamanlardan beri karanlık OdaTV’nin derdi hep İslam, Peygamber, Müslüman, cemaat, diyanet düşmanlığı oldu. Yaptığı yalan yanlış haberlerle beyinlerindeki karanlık ideolojilerle toplum zehirleyen Kemalist OdaTV, İslam düşmanlığında sınır tanımıyor. Peki OdaTV kimin? OdaTV sahibi kim? OdaTV yazarları. OdaTV’nin amacı nedir?

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:30:00 - 2020-09-14 18:36:11
OdaTV

OdaTV, 2007 yılından itibaren her bir haberinde karanlık saçmaya devam etti. Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen Soner Yalçın’ın imtiyaz sahibi olduğu, Müslüman düşmanı karanlık OdaTV’nin Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda ise Barış Pehlivan oturmakta. Yıllardır Mustafa Kemal’in arkasına sığınan, gazetecilik adı altında Türkiye düşmanlığı yapmaktan geri durmayan Ehl-i Sünnet'in en büyük düşmanı karanlık Odav TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti düşmanlığından dolayı devletin en gizli bilgilerini yayınlamaktan haya bile etmediler. Karanlık Odav TV çeteleri, ne kadar Türkiye düşmanı çevreler, terör grupları varsa AK Parti nefretlerinden dolayı Türkiye düşmanlarıyla kucak kucağa oturdular. 

OdaTV haberleri

Türk milletinin hiç bir hayrına çalışmayan bilakis karanlık güçlerin Türkiye’deki temsilciliğini üstlenen İslam düşmanı, memleket düşmanı, vatan düşmanı sol OdaTV, kendileri gibi Türkiye’ye ihanet eden küresel şer odakların kutlası FETÖ’cü alçakların gerçekleştirdiği MİT TIR'ları ihanetinin bir benzeri bir alçaklığa imza attı. Türkiye’nin emperyalist güçlere karşı var oluş mücadelesinin verildiği Libya'da şehit düşen MİT mensuplarının fotoğraflarıyla birlikte kimlik bilgilerini ve aile bilgilerini MİT kanuna aykırı olmasına rağmen yayınlayan Türkiye düşmanı karanlık OdaTV ihanetlerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

OdaTV'nin ihanet dolu manşetleri

Solcu yobaz karanlık OdaTV, sadece Türkiye düşmanı alçak haberleriyle değil aynı zamanda başörtüsüne düşmanlıklarıyla azgın azınlığın temsilcisi olmaktalar. Demokrasi, özgürlük naraları atan dinsiz imansız karanlık OdaTV çeteleri, kendilerinden olmayanlara demokrasiyi, özgürlüğü zehir etmekte pek mahirdirler. Başörtüsü düşmanlıklarını karanlık odalarına kusan solcu OdaTV, İslam’ın değerlerine dil uzatmaktan hiç bir vakit geri durmadı.

Odatv'nin din düşmanlığı manşetleri

MİT’e kahpe operasyon
MİT’e kahpe operasyon

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MİT’e kahpe operasyon

Sözcü yazarı Soner Yalçın’ın kaçak aşkı bitmek bilmiyor
Sözcü yazarı Soner Yalçın’ın kaçak aşkı bitmek bilmiyor

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Sözcü yazarı Soner Yalçın’ın kaçak aşkı bitmek bilmiyor

Sözcü Gazetesi
Sözcü Gazetesi

Medya

Sözcü Gazetesi

 

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