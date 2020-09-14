OdaTV, 2007 yılından itibaren her bir haberinde karanlık saçmaya devam etti. Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen Soner Yalçın’ın imtiyaz sahibi olduğu, Müslüman düşmanı karanlık OdaTV’nin Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda ise Barış Pehlivan oturmakta. Yıllardır Mustafa Kemal’in arkasına sığınan, gazetecilik adı altında Türkiye düşmanlığı yapmaktan geri durmayan Ehl-i Sünnet'in en büyük düşmanı karanlık Odav TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti düşmanlığından dolayı devletin en gizli bilgilerini yayınlamaktan haya bile etmediler. Karanlık Odav TV çeteleri, ne kadar Türkiye düşmanı çevreler, terör grupları varsa AK Parti nefretlerinden dolayı Türkiye düşmanlarıyla kucak kucağa oturdular.

OdaTV haberleri

Türk milletinin hiç bir hayrına çalışmayan bilakis karanlık güçlerin Türkiye’deki temsilciliğini üstlenen İslam düşmanı, memleket düşmanı, vatan düşmanı sol OdaTV, kendileri gibi Türkiye’ye ihanet eden küresel şer odakların kutlası FETÖ’cü alçakların gerçekleştirdiği MİT TIR'ları ihanetinin bir benzeri bir alçaklığa imza attı. Türkiye’nin emperyalist güçlere karşı var oluş mücadelesinin verildiği Libya'da şehit düşen MİT mensuplarının fotoğraflarıyla birlikte kimlik bilgilerini ve aile bilgilerini MİT kanuna aykırı olmasına rağmen yayınlayan Türkiye düşmanı karanlık OdaTV ihanetlerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

OdaTV'nin ihanet dolu manşetleri

Solcu yobaz karanlık OdaTV, sadece Türkiye düşmanı alçak haberleriyle değil aynı zamanda başörtüsüne düşmanlıklarıyla azgın azınlığın temsilcisi olmaktalar. Demokrasi, özgürlük naraları atan dinsiz imansız karanlık OdaTV çeteleri, kendilerinden olmayanlara demokrasiyi, özgürlüğü zehir etmekte pek mahirdirler. Başörtüsü düşmanlıklarını karanlık odalarına kusan solcu OdaTV, İslam’ın değerlerine dil uzatmaktan hiç bir vakit geri durmadı.

Odatv'nin din düşmanlığı manşetleri