Odasının duvarında silah sergisi açmıştı! O hâkimle ilgili olay sözler: Bunu fazla dert etmesin

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, odasının duvarında silah sergisi açan hâkimin, hakkında başlatılan soruşturma için yaptığı savunmayı eleştirdi. Hâkimin, savunmasında çocuklarının evde olduğunu ve silahları orada sergileyemediğini belirttiğini aktaran Altınok, hâkimin bu açıklamalarını yargı etiği açısından garip buldu. İşte Altınok'un yazısı:

"Odasının duvarında silah sergisi açan hâkim, hakkında başlatılan soruşturma için "Yanlış yanlış üstüne" diyor.

Ne var ki savunması için de aynı şey söz konusu.

Mesela, "Bu ülkede saçma sapan insanların elinde çok daha farklı silahlar varken..." diye söze başlamak ülkedeki hukuku temsil eden bir yargıç için garip değil mi?

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Çağdaş olduğu için başına bunların geldiğini iddia eden hâkimin, "Evde çocuklarım var, silah koleksiyonumu orada sergileyemezdim" şeklindeki izahı da milliyetçilik nutukları atan bir siyasetçimizin, "Sivas'ta bedelli askerlik yapmışsınız" sorusunu "Nerede yapsaydım?" diye cevaplamasına benzemiş.

Neyse, "Yabancı dil bilen bir yargıcım, böyle hâkimlere çok sık rastlamıyorsunuz" diyerek kendisi için değil bizler adına üzüldüğünü söyleyen hâkimimiz fazla dert etmesin...

Belki zorlanırız ama o olmadan da bir şekilde idare edebiliriz. Meslek kanununda da tarif edildiği üzere, mütevazı, gösterişten uzak, ağırbaşlı, kararlarıyla konuşan hâkimlerimiz elbette var.

Yeter ki yaşadığı bu olaydan kendisi için de dersler çıkarsın. Öyle ya sayın yargıç, trafikte arkadan çarpılan bile her zaman 8'de 8 kusursuz çıkmıyor."