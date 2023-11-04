Odadan sigara kokusu nasıl çıkar? Sigaraya veda bile edemeyenler! Evde sigara kokusunu yok edecek her şey

Sigara Kokusunun Çıkması Zordur

Sigara kokusu içildiği yerde bulunan tüm eşyalara işleyen ve sürekli olarak sigara kokmasına neden olan bir kokudur. Sigarayı bırkamanız sizin ve sevdiklerinize en iyi hediye olmakla birlikte bırakamayanlar için bu haberimizde; Oda kokusu ve odayı havalandırma sigara kokusunun geçirilmesinde yeterli olmamaktadır. Odadan sigara kokusu nasıl çıkar diye merak ediyorsanız; sigara kokusunun

Elma Sirkesi ve Kabartma Tozu Karışımı İle Sigara Kokusu Çıkarma

Bir su bardağının içerisine bir paket kabartma tozunu dökün ve elma sirkesini yavaş yavaş hamur kabartma tozunun üzerine ekleyin. Bu karışımı sigara kokan odaya koyun ve karışımın buharlaşmasını bekleyin. Birkaç gün sonra karışım tamamen buharlaşacak ve odanızdaki sigara kokusu yok olacaktır.

Kahve İle Sigara Kokusu Çıkarma

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Bir parça tülden kese yapın ve içerisini kahve ile doldurun. Böyle oluşturacağınız birkaç kahve kesesini sigara kokan odanın farklı bölgelerini koyun. Kahve sigara kokusunu çekecektir.

Limon İle Sigara Kokusu Çıkarma

Evden sigara kokusu çıkarma yöntemleri arasında yer alan diğer yöntem limon ve portakal dilimleri yerleştirmektir. Sigara kokusu sinen köşelere birkaç limon ve portakal dilimleyip koyarsanız, limon ve portakal dilimleri kokuyu emecek ve kokunun yok olmasını sağlayacaktır. Ancak koyduğunuz bu dilimleri en fazla 2 gün sonra toplamayı unutmayın.çıkması için size önereceğimiz sigara kokusu çıkarma yöntemlerini uygulayabilir, odanıza işleyen kokudan kurtulabilirsiniz.

Sirke İle Sigara Kokusu Çıkarma

Pek çok kokuyu yok etme özelliğine sahip sirke sigara kokusunu yok etmek için kullanabileceğiniz en kolay yöntemlerden birisidir. Sigara kokusunu geçirmek için, sigara kokusu olan odaya bir kase sirkeyi koyun. Sirke gece boyunca odadaki sigara ve diğer kötü kokuları çekecek ve odanızdan sigara kokusunun çıkmasında size yardımcı olacaktır.

Kömür İle Sigara Kokusu Çıkarma

Odanın bir köşesine kömür koyarak sigara kokusundan kurtulabilirsiniz. Odaya koyduğunuz kömürü sigara kokusu çıkarma için odaya koymanızın ardından yaklaşık 1 hafta odada tutun.

Kabartma İle Sigara Kokusu Çıkarma

Kabartma tozu, sigara kokusunu çıkarmak için kullanabileceğiniz başka bir malzemedir. Kabartma tozu kötü kokuları içerisine çekerek kokuların yok olmasını sağlayacaktır. Kabartma tozu ile sigara kokusunu geçirmek için sigara kokusunun sindiği perdeleri yıkayın. Yine koltuklarınızdan sigara kokusunu çıkarmak için kabartma tozu ile koltuklarınızı silebilirsiniz.