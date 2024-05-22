Oda TV'nin yalanı elinde patladı! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi

"Yoksulluk" edebiyatı yapan CHP'ye yakın medya, Kamuda Tasarruf Tedbirleri'ni hedef almayı sürdürüyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle İBB bütçesinden sürdüğü Roma sefasına tek ses etmeyen iki yüzlü Oda TV, yalanlarıyla iktidarı Kamuda Tasarruf Tedbirleri üzerinden hedef aldı.

Oda TV, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kartının bulunduğu lüks "Rolls-Royce" otomobilin görüntülendiğini iddia etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Haberde yer alan araç kimlik kartının sahte olduğu tespit edilmiş olup konuyla ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Ayrıca Bakanlık çalışanı olmayan kişilere herhangi bir kimlik kartı ya da araç kartı verilmesi söz konusu değildir. 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin açıklanmasının ardından, ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar tasfiye edilirken, ihtiyaç fazlası araçlar ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmektedir."