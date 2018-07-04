0553 313 94 23

Oda TV'nin sapkın ilahiyatçısı imam hatipleri hedef aldı

Karanlık Odatv'nin sapkın ilahiyatçısı Cemil Kılıç, Medine ile ilgili skandal paylaşımlar yapan Berna Laçin'e sahip çıkarken imam hatipleri hedef almaktan geri durmadı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:03
Oda TV'nin sapkın ilahiyatçısı imam hatipleri hedef aldı

 YENİAKİT.COM.TR  -  Medine ile ilgili iftira dolu paylaşım yapan Berna Laçin'e toplumdan tepki yağarken operasyon sitesi Odatv'nin sözde ilahiyatçı kalemşörü Cemil Kılıç sahip çıktı.

Bununla da yetinmeyen sözde ilahiyatçı Kılıç, İmam Hatiplerle ilgili küstah ifadeler kullandı.

İŞTE O SKANDAL İFADELER

"İmam Hatip mezunuyum. Orada ögrencilerin nasıl afyonlandığını iliklerime kadar yaşadım. Ben o afyonu daha sonra felsefe okuyarak attım. İmam Hatiplerde sanıldığının aksine İslam öğretilmiyor, Emevî Bedevi zihniyeti aşılanıyor. Yazık çocuklarımıza!"

"Liseye geçişte İmam Hatip dayatması büyük sorunların doğmasına neden oluşturacaktır. Bir İmam Hatip mezunu olarak uyarıyorum; zorla İHL'ye gönderdiğiniz zeki çocuklar gün gelir baş edemeyeceğiniz bir ATEİST veya DEİST olarak karşınıza dikilir. Benden söylemesi..."

SÖZDE İLAHİYATÇI, BERNA LAÇİN'E SAHİP ÇIKTI

Müslümanlara alçakça saldırmaya her fırsatta devam eden Berna Laçin son olarak "Önce “9 yaşındakine şehvet duyabilirsin", "12 yaşındakiyle 60 yaşındakini evlendirebilirsin”, “Kızına kardeşine şehvet duymamak için onlardan uzak durmalısın” diyerek toplumdaki sapkınlığa eğililimli zihinleri onaylayanlar cezalandırılmalı! Sapkınları asıl tahrik eden onlar! #idam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" sözleriyle kin kustu.

İslamı saptıran paylaşımlarıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden Cemil Kılıç, Laçin'e sahip çıktığı paylaşım şu şekilde:

"B. Laçin'e soruşturma açan Sn. savcı, bir İslam tarihi kitabı açıp okusun ve "evlad-ı harre" ne demek, eğer bilmiyorsa öğrensin. Halife Yezid'in ordusu Medine'de binlerce kadına tecavüz etti, binlerce çocuk dünyaya geldi. O çocuklara evlad-ı harre denildi. Medine'de oldu bunlar."

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:03
  1. Berna Laçin
  2. İmam Hatip
  3. Cemil Kılıç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patlıcanları kızartırken yağ çekmemesi için tüyolar
    1. Patlıcanları kızartırken yağ çekmemesi..
    2. Terör örgütü sevicisi Kati Piri:..
    3. Çocuk istismarına göz yummayın!
    4. Tehdit mi, akıl verme mi? ABD'li..
    5. Sigarayı bırakınca kilo alacağım diye..
    6. Ağzı açık uyuyan çocuğa dikkat
    7. Hipertansiyon çocuklarda da oluyor
    8. Demir yüksekliğinin belirtileri..
    9. Horlama uyku apnesi belirtisi
    10. Oda TV'nin sapkın ilahiyatçısı imam..
    11. Azerbaycan'ın ünlü valisine suikast!
    12. İşitme çocuk gelişimde büyük rol oynar
    13. Medine'ye hakaret eden Berna Laçin..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik..
    15. Bebeklerde pişik neden olur?
    16. Diş çıkaran bebekler nasıl..
    17. Bükme nasıl yapılır?
    18. Kaybolan Salih'ten güzel haber geldi
    19. Gebelikte oluşan cilt lekeleri nasıl..
    20. Suriye'de ateşkes görüşmeleri yine..
    'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
    'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
    İnce'ye tepki: Tamamen bizim eşekliğimiz abi özür dileriz
    İnce'ye tepki: Tamamen bizim eşekliğimiz abi özür dileriz
    Minik Leyla cinayetinde flaş gelişme! Gözaltına alınan kişi...
    Minik Leyla cinayetinde flaş gelişme! Gözaltına alınan kişi...
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları