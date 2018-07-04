Oda TV'nin sapkın ilahiyatçısı imam hatipleri hedef aldı

YENİAKİT.COM.TR - Medine ile ilgili iftira dolu paylaşım yapan Berna Laçin'e toplumdan tepki yağarken operasyon sitesi Odatv'nin sözde ilahiyatçı kalemşörü Cemil Kılıç sahip çıktı.

Bununla da yetinmeyen sözde ilahiyatçı Kılıç, İmam Hatiplerle ilgili küstah ifadeler kullandı.

İŞTE O SKANDAL İFADELER



"İmam Hatip mezunuyum. Orada ögrencilerin nasıl afyonlandığını iliklerime kadar yaşadım. Ben o afyonu daha sonra felsefe okuyarak attım. İmam Hatiplerde sanıldığının aksine İslam öğretilmiyor, Emevî Bedevi zihniyeti aşılanıyor. Yazık çocuklarımıza!"

"Liseye geçişte İmam Hatip dayatması büyük sorunların doğmasına neden oluşturacaktır. Bir İmam Hatip mezunu olarak uyarıyorum; zorla İHL'ye gönderdiğiniz zeki çocuklar gün gelir baş edemeyeceğiniz bir ATEİST veya DEİST olarak karşınıza dikilir. Benden söylemesi..."

SÖZDE İLAHİYATÇI, BERNA LAÇİN'E SAHİP ÇIKTI

Müslümanlara alçakça saldırmaya her fırsatta devam eden Berna Laçin son olarak "Önce “9 yaşındakine şehvet duyabilirsin", "12 yaşındakiyle 60 yaşındakini evlendirebilirsin”, “Kızına kardeşine şehvet duymamak için onlardan uzak durmalısın” diyerek toplumdaki sapkınlığa eğililimli zihinleri onaylayanlar cezalandırılmalı! Sapkınları asıl tahrik eden onlar! #idam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" sözleriyle kin kustu.

İslamı saptıran paylaşımlarıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden Cemil Kılıç, Laçin'e sahip çıktığı paylaşım şu şekilde:

"B. Laçin'e soruşturma açan Sn. savcı, bir İslam tarihi kitabı açıp okusun ve "evlad-ı harre" ne demek, eğer bilmiyorsa öğrensin. Halife Yezid'in ordusu Medine'de binlerce kadına tecavüz etti, binlerce çocuk dünyaya geldi. O çocuklara evlad-ı harre denildi. Medine'de oldu bunlar."