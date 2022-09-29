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Siyaset Oda TV yazarından muhalifleri kızdıracak sözler: Diploması yok denilen Erdoğan...
Siyaset

Oda TV yazarından muhalifleri kızdıracak sözler: Diploması yok denilen Erdoğan...

Muhalifler saçma sapan diploma yalanı ortaya atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendilerince itibarsızlaştırmaya çalışırken, Oda TV'de köşe yazan Rafael Sadi, Erdoğan ile aynı üniversitede okuduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 08:48:00 - 2022-09-29 09:17:34
Oda TV yazarından muhalifleri kızdıracak sözler: Diploması yok denilen Erdoğan...

Oda TV'de köşe yazan muhalif Rafael Sadi, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı üniversiteden, sıra arkadaşı olduklarını söyledi. Sadi, "Diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada. O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu; fazla kimseye bulaşmazdı." dedi.

Rafael Sadi, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğı 'Sözüm Var' programının konuğu oldu. Sadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı bir konuşmada Erdoğan'ın Hamas'a kardeşim dediğini hatırlatarak, "Hamas'a kardeşim diyor arkadaş, benim sınıf arkadaşım..." dedi. Program sunucularından Emin Çapa araya girerek, "Rafael Bey, kim sınıf arkadaşınız, orayı ben kaçırdım" sorusuna Sadi "Recep Bey... Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada." yanıtını verdi.

Gazeteci Payzın'ın, "Nasıl bildirdiniz, o günkü Erdoğan ile bugünkü Erdoğan arasında ne fark görüyorsunuz" sorusunu ise Rafael Sadi, "O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu; fazla kimseye bulaşmazdı." diye yanıtladı.

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