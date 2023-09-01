ODA TV tezgaha çomak soktu! Tuncay Özkan ile Engin Özkoç'un milyonluk asansör bakım işi

Daha önce Tuncay Özkan'ın KRT TV ve ANKA'nın sahibi olduğunu yazan ODA TV, yine dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Tuncay Özkan'ın AND firmasının da sahibi olduğunu, firmanın sahipleri arasında türkücü İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğunu iddia eden ODA TV, AND isimli asansör firmasının 39 belediyenin asansör muayene işini üstlendiğini, asansör bakım hizmetlerinden toplamda 157 milyon lira kazanç elde ettiğini aktardı.

ODA TV Özkan’ın şirketi AND'da CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile birlikte iş yürüttüğünü de belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun yalanını da ifşa ettiler!

Haberde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP’li belediyelerin asansör bakım işlerinin AND isimli firmaya verilip verilmediğinin sorulduğu da hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu tür işlerin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) verilmesini tavsiye ettiğini söyleyerek konuyu geçiştirdiğini ifade eden ODA TV'nin haberinde "Kılıçdaroğlu’nun bu ifadelerinin ardından o dönem TMMOB başkanı, Kılıçdaroğlu’nu yalanlamış ve asansör bakım işlerinin kendilerinden alınarak AND’ye verildiğini açıklamıştı." denildi.

ODA TV haberin son bölümünde Tuncay Özkan'a şöyle yüklendi: Her fırsatta KRT ve ANKA ile bir bağı olmadığını öne süren Tuncay Özkan’ın KRT ve ANKA’nın sahibi Ali Fırat Atabaş’la geçmişinin Eylül 2005’e kadar uzandığı ortaya çıktı.

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